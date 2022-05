Sito web per fotografi: i vantaggi per il professionista della fotografia

Liberi professionisti e aziende devono avere oggi una vetrina online e il sito web diventa un vero e proprio biglietto da visita

Oggi più che mai anche i fotografi devono poter contare su un valido sito web per raggiungere i tanti clienti potenziali con il minimo sforzo e valorizzare le proprie immagini di qualità. Il sito web per fotografo professionista va realizzato da una web agency specializzata e con specifiche competenze in web design e non serve spendere grandi cifre per avere un’immagine professionale online.

Perché creare siti web per fotografi

Liberi professionisti e aziende devono avere oggi una vetrina online e il sito web diventa un vero e proprio biglietto da visita, una brochure aziendale o una piattaforma di vendita. I vantaggi del sito web per il fotografo sono tanti e comprendono:

Possibilità di far veder le foto e i servizi a un bacino illimitato di potenziali clienti;

Presentarsi come punto di riferimento nel settore in cui chiedere informazioni sui servizi fotografici:

Creare una piattaforma di vendita per le immagini di archivio;

Avere un sito proprietario a differenza delle piattaforme fotografiche esterne e degli account sui social media.

Il sito web per fotografi permette di generare traffico di qualità e un flusso costante di clienti soprattutto se si tratta di un progetto ottimizzato lato SEO. Oggi più che mai Internet è la fonte primaria di informazioni per chi cerca prodotti e servizi e i fotografi senza sito web ricevono meno richieste di collaborazioni e di realizzazione di servizi fotografici, anche e soprattutto quando si tratta di un fotografo matrimonio Roma.

Come realizzare il sito web per fotografi

Non importa se sei un fotografo che vuole realizzare un sito vetrina o se hai contattato la web agency per la realizzazione siti ecommerce Roma. In entrambi i casi il consiglio è affidarsi a CMS come WordPress, che permette di progettare siti web di qualità e metterli online ad un costo ragionevole.

WordPress non richiede abilità di programmazione, né una conoscenza di HTML e CSS e il fotografo professionista può aggiornare in autonomia il suio portale inserendo nuovi scatti e testi. Anche la potenzialità dal punto di vista grafico è grande e ci sono veramente tanti temi disponibili gratis o a pagamento. Quando si progetta il sito web per fotografi si devono impostare con un approccio simile a quello delle PMI. In questo caso le immagini e il design assumono maggiore valore e gli elementi del sito web che non devono mai mancare sono:

Homepage

Servizi offerti

Foto e progetti

“Chi sono”/“Chi siamo”

Contatti

Informativa sulla privacy

Siti web per fotografi di matrimonio: conta la qualità

Nella realizzazione di siti web per fotografi di matrimonio è fondamentale la qualità e per questo è importante evitare il fai da te affidandosi ad una Web Agency specializzate nel web design e nella creazione sito web. Non è tutto: una volta messo online il sito è importante lavorare alla SEO per posizionarlo sui motori di ricerca come Google e ottenere un flusso di clienti costante nel tempo. Solo un sito ottimizzato è un sito che non rappresenta un costo, ma un investimento di breve, medio e lungo periodo.