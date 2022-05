Realizzazione siti vetrina: cosa sono e quali vantaggi offrono

Il sito vetrina è perfetto per il libero professionista o l’imprenditore che vuole presentarsi online, ma non ha tempo di aggiornare il sito

Oggi tutte le aziende devono contare su un sito web e su un sito vetrina per presentarsi online e trovare sempre nuovi clienti a cui proporre prodotti e servizi. In particolare, le aziende di minori dimensioni possono ottenere importanti vantaggi dal sito vetrina, vediamo di cosa si tratta.

Cosa si intende per sito vetrina?

Il sito vetrina è un sito con poche pagine o solo la Homepage, che non deve essere aggiornato costantemente. Si tratta in media di siti che contengono 3-6 pagine e in cui non sempre è presente la sezione news o blog, ma che si limitano a descrivere l’azienda e la sua attività, i prodotti e servizi e a contenere mappa e dati di contatto oltre alla gallery di foto.

Il sito vetrina non conterrà mai un ecommerce o altri elementi dinamici ed è sicuramente la tipologia più semplice di sito web tra quelle realizzabili dalla web agency.

A chi è adatto il sito vetrina?

Il sito vetrina è perfetto per il libero professionista o l’imprenditore che vuole presentarsi online, ma non ha tempo di aggiornare il sito e che è consapevole delle potenzialità del web marketing per trovare nuovi clienti.

Non a caso, chi muove i primi passi online sceglie proprio il sito vetrina, che successivamente si può ampliare ed evolvere sulla base delle mutate esigenze aziendali in primo luogo l’inserimento di un blog o di una sezione shop per la vendita online.

Quali sono i vantaggi del sito vetrina?

L’imprenditore che sceglie un sito vetrina può contare su tutta una serie di vantaggi, tra i quali ricordiamo:

Costo di investimento minimo;

Scelta di un hosting di base con irrisorio costo annuale;

Ampia visibilità online anche grazie alla geolocalizzazione di Google e alla scheda Google My Business collegata al sito web;

Possibilità per i clienti di entrare in contatto con l’azienda e per l’azienda di trovare sempre nuovi clienti.

Affidare a una agenzia web Roma la realizzazione di un sito vetrina aumenta il prestigio dell’azienda e porta alla creazione di un rapporto di fiducia con gli utenti. Non solo.

Gli esperti di realizzazione siti web Roma consigliano il scegliere il sito vetrina se si vuole dar vita ad un progetto che si ampli nel tempo con nuovi contenuti. In questo modo si facilita il posizionamento sui motori di ricerca, si permette al cliente di trovare servizi e prodotti e all’azienda di trovare clienti grazie alla SEO. Infine, il sito vetrina è la piattaforma ideale per lanciare promozioni e offerte per gli utenti.

Per questo aumenta giorno dopo giorno il numero di aziende che affidano a sviluppatori, web developer e programmatori la realizzazione dei siti vetrina, dato che per ottenere risultati concreti è importante affidarsi ad un esperto. Il buon sito web si caratterizza per un flusso di traffico di qualità e per la possibilità di trovare sempre nuovi clienti, ma soprattutto è un sito semplice, funzionale e veloce, pensato per piacere tanto agli utenti quanto ai motori di ricerca.