Dove vedere le sette stagioni di Sons Of Anarchy

In questa guida, scopriremo insieme su quale piattaforma streaming poter guardare le sette stagioni della serie Sons Of Anarchy

Sons Of Anarchy è una serie televisiva statunitense, ideata da Kurt Sutter e trasmessa da FX dal 2008 al 2014. La serie conta un totale di sette stagioni. La trama si svolge a Cherming, una città immaginaria della California. È lì che si trova il Sons of Anarchy Motorcycle Club, un club per motociclisti dedito a diverse attività illegali, soprattutto il traffico di armi grazie al suo legame con l’IRA. Si tratta di un club che ha svariati affiliati in diversi stati USA ed è stato fondato negli anni sessanta da nove commilitoni della Guerra del Vietnam. Il giovane Jackson Teller, detto Jax si prepara a raccogliere l’eredità di capo del club, finché non ritrova il diario di suo padre, nel quale sono contenuti indizi inquietanti sulla sua morte. Nel frattempo torna in città Tara Knowles, una dottoressa che in gioventù era stata fidanzata di Jax, con cui risboccia l’amore.

Perché Sons Of Anarchy è una serie da vedere

Sons Of Anarchy è una serie che è riuscita a catturare migliaia di spettatori in tutto il mondo grazie alla sua trama avvincente, personaggi complessi, momenti iconici e uno dei finali migliori della storia televisiva. La serie riesce ad approfondire dilemmi morali, alleanze tese e lotte per il potere tipici del mondo dei club motociclistici. Il protagonista si trova a dover bilanciare le propria responsabilità familiari con la sua coscienza morale. Sons Of Anarchy dà prova di una sua narrazione complessa ed a tratti anche audace affrontando temi universali come lealtà, vendetta, redenzione e ricerca di un senso di appartenenza. Sono affrontate anche questioni sociali e politiche. Infatti, è sottolineata la corruzione del sistema e le conseguenze di questo sulle scelte individuali. I personaggi sono complessi e ben sviluppati, la serie riesce a bilanciare momenti di azione, tensione, emozione e riflessione. Si tratta di una serie straordinaria e ricca di emozioni, che riesce a coinvolgere il pubblico in maniera molto intensa. In definitiva, Sons Of Anarchy è una serie che non si limita a intrattenere, ma che spinge gli spettatori a esplorare le complessità della vita e della natura umana.

Le sette stagioni di Sons Of Anarchy disponibili su Disney+

Ma su quale piattaforma è possibile vedere questa serie così ricca di emozioni? Le sette stagioni di Sons Of Anarchy sono disponibili su Disney+. La piattaforma streaming della casa di Topolino si arricchisce ogni giorno di titoli diversi anche se lontani dal suo stile tipico.

