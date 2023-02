EspoGame: primo evento in Italia a tema Esports e gaming ad essere fruibile anche nel metaverso

Grazie alla partnership con The Nemesis, l’evento B2B in programma il 15 e 16 marzo all’Espogame sarà disponibile anche nel metaverso, con contenuti extra e in anteprima

Cresce sempre di più l’attesa per EspoGame, l’evento B2B di riferimento in Italia dedicato al mondo degli Esports, del gaming e del web3; l’appuntamento, in programma in presenza il 15 e 16 marzo alla Fiera di Rimini, non sarà però solo il primo interamente dedicato a questi settori, ma farà un ulteriore passo in avanti presentandosi anche come prima manifestazione in assoluto ad essere disponibile anche nel metaverso.

Espogame e la rivoluzione del metaverso

Una rivoluzione nel panorama degli Esports e del gaming in Italia, perché mai nessuno aveva dato la possibilità di scoprire queste tematiche anche in modalità di realtà virtuale. EspoGame invece si proietta ancor più nel futuro, e grazie alla partnership con The Nemesis, la piattaforma di intrattenimento che offre esperienze innovative in realtà virtuale, darà la possibilità a tutti gli utenti di accedere a contenuti extra nel metaverso: da interventi degli speaker sul futuro di gaming e web3, ai pitch delle aziende che parteciperanno.

The Nemesis si dimostra come partner ideale in grado di aiutare i brand a comprendere meglio l’importanza delle nuove tecnologie e guidarli lungo questo percorso, mostrando al contempo come il metaverso e il Web3 possono essere approcciati. EspoGame offre così al suo pubblico la possibilità non solo di informarsi sul web3 e di scoprire le sue applicazioni nel futuro, ma anche di toccarle con mano. I contenuti extra saranno visibili a tutti 5 giorni prima dall’inizio dell’evento e per altri 15 giorni dopo l’evento. Il link di accesso al metaverso sarà reso pubblico sul sito di EspoGame.

Tra le varie offerte, spiccano i numerosi speech di esperti del settore che si alterneranno sul palco, anche virtuale, di EspoGame. Per non parlare delle oltre 30 aziende che già hanno confermato la loro partecipazione. Barilla, Red Bull, Acer, MSI sono solo alcuni dei prestigiosi brand presenti a Rimini. Oltre agli speaker già annunciati EspoGame presenterà un approfondimento sull’impatto che gaming e web3 stanno avendo sul mondo del calcio.

In particolare, saranno previsti speech e panel con alcune delle realtà che più stanno adottando queste tecnologie, come: FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, AC Monza e altri ospiti dell’ecosistema calcio che saranno presto annunciati. Luigi Caputo, founder dell’Osservatorio Italiano Esports e organizzatore di EspoGame ha commentato:

La partnership con The Nemesis rappresenta un salto concreto nel futuro che ci aspetta. A ogni edizione del nostro EspoGame vogliamo distinguerci dagli altri eventi di settore, portando quell’innovazione cruciale per lo sviluppo del mercato Esports e Gaming. Non volevamo solo dibattere sulle contaminazioni con il web3, ma abbiamo cercato di far vivere un’esperienza al nostro pubblico, far toccare con mano cosa significa metaverso. Siamo entusiasti di questa collaborazione, perché con OIES ogni giorno vogliamo rappresentare il motore dell’innovazione nel settore gaming.

