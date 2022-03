NetEase: acquisizione di Quantic Dream all’orizzonte secondo un rumor

L’ultimo rumor profuma di acquisizione: il colosso NetEase potrebbe inglobare il team si sviluppo Quantic Dream, autori di Heavy Rain

Non è da escludere, stando all’ultimo rumor, che il team di sviluppo Quantic Dream sia il prossimo sulla lista dei desideri di NetEase: le voci che circolano parlano infatti di un’acquisizione. Non è che la squadra di creativi se la sia passata benissimo negli ultimi tempi; oltre ad esserci aria di ritardo per Star Wars Eclipse, non sono mancate le purtroppo sempre più comuni accuse di clima tossico sul posto di lavoro. Tuttavia, le cose potrebbero benissimo cambiare: se l’acquisto di Activision da parte di Microsoft ci ha insegnato qualcosa, è che le acquisizioni possono anche risolvere dei problemi.

Lo spettro non spettrale di un’acquisizione fenomenale: Quantic Dream potrebbe diventare parte di NetEase?

Già nel 2019 NetEase ha puntato verso l’acquisizione di Quantic Dream comprandone un numero non meglio specificato di azioni. L’investimento ha portato a una nuova proprietà intellettuale, un motore di gioco, e uno studio di motion capture. L’accordo con Sony per le esclusive è durato per tre giochi, scadendo dunque dopo l’uscita di Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human. Il team di sviluppo in tal senso ha sempre voluto passare ai titoli multipiattaforma, e stando al rumor che sta circolando è stata questa la scintilla verso il desiderio di farsi acquisire.

Sources – NetEase to Acquire 100% of Quantic Dream@XputerE EXCLUSIVE: https://t.co/znlPJJGku8 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 30, 2022

Proseguendo nella versione dei fatti reiterata anche dal noto insider Tom Henderson, lo sviluppatore ha contattato più aziende ma senza successo. Come cavallo di Troia, il team di sviluppo ha puntato su un titolo chiamato Project Karma, in principio incentrato sui viaggi nel cosmo. Col tempo, il progetto ha acquisito l’identità dell’attuale (?) Star Wars Eclipse ed è stato questo a rendere il team appetibile agli occhi di NetEase. Le voci parlano di trattative in corso da diversi mesi, con un totale assorbimento come traguardo. Alla stesura dell’articolo non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito, ma ce le si aspetta in estate.

