Il mostro dei mari sarà disponibile su Netflix dall’8 luglio

Il mostro dei mari, è dove finisce la mappa che inizia l’avventura, sarà un nuovo ed entusiasmante cartone animato dedicato ai bambini che potrete trovare disponibile sulla grande piattaforma Netflix, dall’8 luglio 2022

Trama e sinossi della storia

L’avvincente cartone animato presto disponibile al grande pubblico, narra la storia di una ragazzina di nome Maisie Bumble, che sale di nascosto su una nave, la nave di un leggendario cacciatore di mostri marini, che stravolerà la vita della bambina.

Il cartone animato è situato in un epoca in cui creature mostruose e terrificanti solcano i mari, e i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più assetato e assennato tra tutti i caciatori. Se non che, quando la giovane Maisie Bumble si ritrova ad imbarcarsi clandestinamente sulla sua nave leggendaria.

D’apprima l’incontro non è dei migliori, ma ben presto Jacob troverà un ottima alleata in Maisie, ed insieme iniziano questo spettacolare e meraviglioso viaggio epico in acque inesplorate entrando nella storia insieme.

E’ dove la mappa finisce che inizia la vera avventura!

Ecco il nuovo teaser rilasciato da netflix il 30 marzo 2022, che debutterà venerdì 8 luglio 2022 in tutii i paesi in cui il servizio è attivo.

Con la regista del premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6, Bolt: un eroe a quattro zampe) il mostro dei mari conduce lo spettatore ai confini del mondo, dove ha inizio la vera avventura.

Cast e doppiatore del cinema

Tra i vari membri dei doppiatori del cartone animato il mare dei mostri troviamo: il noto attore della serie the boys su amazon prime, Karl Urban, la star di Chernobyl, Jared Harris, l’attore di Downton Abbey: Dan Stevens, e ancora Zaris-Angel Hator di the Power, Marianne Jean-Baptiste di Senza Traccia e Kathy Burke della La Talpa.

Si prospetta un cartone entusiasmante e pieno di magiche avventure ragion per cui, pazienteremo buoni buoni fino all’uscita del film.

