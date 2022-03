be quiet aggiorna i prodotti ARGB con supporto a SignalRGB

Ba oggi, i prodotti Pure Base 500DX, Silent Loop 2 e le ventole Light Wings di be quiet! saranno compatibili con i software di controllo RGB

Be quiet!, l’orami conosciuto e amato produttore tedesco di componenti premium per PC, ha annunciato tutti i loro prodotti del suo portafoglio con LED RGB Addressable sono ora supportati da SignalRGB, sviluppato dalla società californiana WhirlwindFX. Questa soluzione software ha uno dei più grandi set di funzionalità sul mercato per la sincronizzazione dei componenti ARGB. A partire dalla versione 2.2.19, SignalRGB supporta Pure Base 500DX, Silent Loop 2, e tutti i modelli di ventole Light Wings con i suoi effetti luminosi e le opzioni di sincronizzazione. L’unico requisito è che siano collegati a una scheda madre compatibile o a un controller ARGB esterno.

be quiet! aggiorna i propri prodotti ARGB con supporto a SignalRGB

SignalRGB è disponibile in una versione base gratuita, che offre un controllo RGB completo ed effetti speciali di illuminazione per i dispositivi ARGB compatibili, tra cui ventole, schede madri, memorie, tastiere, mouse, cuffie, monitor e altro. SignalRGB Pro, disponibile come servizio in abbonamento, offre ulteriori extra rivolti specificamente agli appassionati di hardware e ai giocatori. Tra questi ci sono il controllo delle ventole, il monitoraggio dell’hardware, effetti di illuminazione avanzati, integrazioni di giochi dedicati e visualizzatori audio. L’ultima versione di SignalRGB può essere scaricata su signalrgb.com e supporterà tutti i prodotti be quiet! ARGB collegati a un controller compatibile senza software o driver aggiuntivi.

