NBA 2K23: annunciata la serie FIBA eSports!

Recentemente, ESL FACEIT Group e FIBA hanno annunciato la prima serie eSports ufficiale di NBA 2K23 della FIBA: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il mondo degli eSports è in forte espansione in Italia, così come ovviamente a livello internazionale, e solo ieri vi raccontavamo della vittoria dell’AC Monza alla EA SPORTS eSuperCup contro la Juventus Dsyre, coppa che ha dato il via alla eSerie A TIM 2023, riconfermata dopo un’ottima stagione 2022 che ha visto trionfare il Torino. Non solo calcio, però! Sebbene in effetti lo sport più seguito in Italia sia quello, a livello internazionale il basket è ancora spadroneggiante. Ed è proprio recentemente che ESL FACEIT Group e FIBA hanno annunciato un accordo ufficiale per lanciare la prima competizione ufficiale dedicata a NBA 2K23 di 2K Games.

Per chi non lo sapesse, la FIBA è la Federazione Internazionale del Basket ed è divisa nelle quattro regioni principali (Europa, Asia, Africa, America). Il torneo le comprenderà tutte e quattro ed inizierà con sette eventi divisi per regione, totalmente online, in cui verranno schierate trenta diverse federazioni nazionali, suddivise in sei tranche. Ricordiamo che non è il primo torneo dedicato al basket, considerando che sempre la FIBA aveva tenuto due tornei dedicati a NBA 2K20 e NBA 2K21, ma l’ufficialità e l’internazionalità che permea questo tipo di evento lo rende decisamente diverso dal passato.

NBA 2K23: presto il via alla Stagione 1 della serie eSports di FIBA

Il President of Sports Games di ESL FACEIT Group, una delle aziende più importanti a livello mondiale per il mondo eSports, Roger Lodewick ha commentato così:

La community del gioco NBA2K è tra le più importanti dei titoli sportivi più noti a livello globale. Siamo quindi entusiasti di iniziare questa collaborazione a lungo termine con FIBA e sviluppare e servire la comunità eFIBA. Ci consentirà di integrare l’offerta di NBA2K con l’eBasketball competitivo e di fornire alla comunità eventi audaci e divertenti online e dal vivo.

Non si hanno ancora date certe per l'inizio della Stagione 1 dela serie FIBA eSports di NBA 2K23, ma state sicuri che saremo qui pronti a darvi nuovi dettagli nonappena disponibili. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!