eSerie A Tim: il Torino FC eSports Team è campione d’Italia!

Si è conclusa con il successo del Torino FC eSports Team la Final Eight della eSerie A TIM, al termine della quale è stato assegnato al granata il titolo di Campioni d’Italia

Mentre il mercato degli eSports si espande sul suolo italiano ed internazionale, anche nel nostro territorio si tengono competizioni ed eventi di grande rilevanza per l’industria. Nelle scorse ore, ad esempio, si è conclusa la eSerie A Tim, la competizione ufficiale eSports della Lega Serie A con protagonisti i migliori player del settore. Le finali sono iniziate martedì 12 aprile con i quarti, che hanno mostrato grande equilibrio fra le squadre presenti in gara. Tre sfide su quattro sono terminate ai tempi supplementari, e non sono decisamente mancate le sorprese e i colpi di scena. I risultati dei quarti di finali sono i seguenti:

Sampdoria vs Venezia FC Gaming 3 – 4

3 – 4 U.S. Salernitana 1919 eSports vs Fiorentina eSports 4 – 3

vs Fiorentina eSports 4 – 3 Torino FC eSports Team vs Empoli eSports 3 – 2

vs Empoli eSports 3 – 2 AC Milan Qlash vs Sassuolo eSports 2 – 5

La prima semifinale ha invece visto affrontarsi la Salernitana, con player come Montaxer, e il Venezia con Hexon-Karimisbak, con il passaggio di quest’ultima in finale. Il Torino ha invece vinto con il Sassuolo, in una semifinale in cui, per molti minuti, ha regnato l’equilibrio, sia nei tempi regolari sia nei supplementari. All’overtime è il granata Obrun2002 ad avere la meglio sul player Figu7rinho, con tre reti che fissano il risultato sul 4-1.

Per quel che riguarda la finale del terzo posto, Montaxer della Salernitana si impone con il risultato di 3-1 su Figu7rinho del Sassuolo, conquistando l’accesso ai Playoff delle EA Sports FIFA 22 Global Series. La finale vede il match d’andata molto equilibrato, con un Torino che crea il maggior numero di occasioni, ma un Venezia che riesce a fissare il risultato sull’1-0. La gara di ritorno è ricca di emozioni, e in questo caso Obrun2002 si impone 3-2 su Hexon-Karimisbak. Nessuna rete nei supplementari, quindi la finale viene decisa ai calci di rigore che vanno a determinare il Torino FC eSports come Campione d’Italia.

Il Torino FC eSports Team è campione d’Italia nell’eSerie A di TIM!

Il vincitore ha ricevuto il premio dall’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo e da Enrico Novari, Sponsorship Manager di TIM. De Siervo ha dichiarato:

Voglio ringraziare tutti perchè questo è un evento che sta crescendo di anno in anno. Faccio i complimenti a tutte le squadre e ai ragazzi. Siamo veramente contenti, ringraziamo TIM, Electronic Arts, PlayStation. Quello che mi piace raccontarvi è che siete entrati a far parte della grande famiglia della Serie A, fate a tutti gli effetti parte di un grande gruppo.

Enrico Novari ha invece commentato:

Siamo per il secondo anno consecutivo Title Sponsor della manifestazione, siamo orgogliosi, a dimostrazione dell’impegno che TIM ha nel mondo del calcio. Vediamo gli e-sports come un settore in grande fermento anche grazie alla nostra rete e alle connessioni ultrabroadband di TIM ed è per noi importante anche per mantenere il contatto con le nuove generazioni

Insomma, la eSerie A TIM si è conclusa con la vittoria del Torino FC eSports Team, dopo una lunga serie di avvincenti match. Fateci sapere qua sotto nei commenti se avete seguito le fasi finali della Lega, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!