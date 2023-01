FIFA 23: ecco i risultati della finale della eSuperCup!

Si è conclusa da poco la prima tranche della eSerie A TIM 2023 con la finale della eSuperCup di FIFA 23: scopriamo insieme i risultati e il team vincitore

Ieri è iniziata ufficialmente il campionato eSport per eccellenza in Italia: la eSerie A TIM 2023, confermata dopo un’edizione 2022 eccellente e che ha visto trionfare, come campione d’Italia, il Torino FC eSports Team. Questa edizione vedrà sfidarsi moltissimi team di grande importanza sul territorio italiano, dal Bologna Fc 1909 eSports, all’Empoli Fc eSports, la Fiorentina eSports, la Juventus Dyre fino ad, appunto, i campioni in carica del Torino. E molte, molte altre. Mancano comunque alcune squadre, come Inter, Lazio, Milan, Napoli e Roma, che hanno stretto accordi esclusivi con eFootball di Konami.

Come dicevamo in apertura, la eSerie A TIM è iniziata ieri e ad aprire le danze è stata la EA SPORTS eSuperCup, che ha decretato la prima squadra eccellente di questo anno calcistico. Ad aver trionfato, quasi inaspettatamente, è stato l’AC Monza Team eSports, che ha battuto il campione in carica, Obrun (quest’anno militante nel Lecce) e in finale la Juventus Dsyre. Non senza difficoltà, considerando il livello degli sfidanti, Raffaele “Er Caccia” Cacciapuoti e Lucio “Hhezers” Vecchione hanno battuto dapprima la Fiorentina 2-1 al primo turno, per poi doppiare anche il Lecce di Obrun in semifinale, battendolo 4-2.

AC Monza trionfa nella finale della EA SPORTS eSuperCup di FIFA 23: il commento degli atleti!

Infine, lo scontro finale con la Juventus Dsyre è stato al cardiopalma, ricco di colpi di scena e che si è concluso con un 2-1 all’andata e 2-2 al ritorno. Hhezers ha commentato:

Siamo molto contenti per questa vittoria abbiamo sofferto un po’ la pressione all’inizio. Sapevamo di avere buone possibilità, ma le vittorie non sono mai scontate.

E anche ErCaccia ha rilasciato una dichiarazione, ricollegandosi all’entusiasmo del compagno di squadra:

C’è tanta sintonia tra me e Lucio, puntiamo a ripeterci anche nei prossimi eventi. A partire dalla eSerie A, dove vogliamo essere protagonisti.

Avete seguito la finale della EA SPORTS eSuperCup di FIFA 23? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!