Marlowe: il trailer del film con Liam Neeson

Marlowe è il film ispirato ai libri di Raymond Chandler sul celebre investigatore e sarà qui interpretato da Liam Neeson

Marlowe è il nuovo film ispirato ai libri dello scrittore Raymond Chandler, che racconta di un celebre investigatore privato ruvido e scontroso che è entrato nel mondo della letteratura e nel corso degli anni anche nel mondo del cinema. L’investigatore è stato già interpretato infatti nel corso degli anni da icone del cinema come Humphrey Bogart nel film Il grande sonno, ma ci sono stati anche Elliot Gould e Robert Mitchum.

Marlowe: il trailer del nuovo film con Lian Neeson

In questo nuovo film a interpretare l’investigatore è Liam Neeson, con la regia di Neil Jordan e il titolo che è semplicemente Marlowe.

Questo nuovo capitolo ha una sceneggiatura che si ispira al libro che non è stato scritto da Chandler, ma da Benjamin Black con il titolo La bionda dagli occhi neri. Anche in questo capitolo ci proviamo alla fine degli anni Trenta a Los Angeles con il protagonista, un investigatore privato di strada, scontroso e sfortunato, che viene assunto per trovare l’ex amante di un’affascinante ereditiera figlia di una star del cinema. L’investigatore Marlowe si troverà dentro un’indagine pericolosa dove tutti hanno qualcosa da nascondere.

Nel cast possiamo vedere Diane Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart, Colm Meaney, Daniela Melchior e François Arnaud.

