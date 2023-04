Sulle ali della speranza: il film originale disponibile su Prime Video

Il film originale, Sulle ali della speranza, disponibile dal 7 aprile sulla piattaforma Prime Video. Diretto da Sean McNamara, vede attori protagonisti Heather Graham e Dennis Quaid

Prime Video aggiorna la sua lista; e tra i titoli disponibili di aprile, spicca il film Sulle ali della speranza. Una storia profonda e drammatica, basata da un fatto di cronaca vera definita un miracolosa e di sopravvivenza. Diretto dal regista Sean McNamara vede attori protagonisti Heather Graham e Dennis Quaid; assieme a Jesse Metcalfe, Jessi Case, Rocky Myers, Brett Rice, Rachael Markarian e Willburg Fitzgerald.

Ecco di seguito il trailer ufficiale e tutti i dettagli da sapere.

Sulle ali della speranza: trama e dettagli del film Original Prime Video

Una straordinaria storia di sopravvivenza. La storia di un uomo pronto a sfidare ogni insidia pur di salvare la propria famiglia. Sulle ali della speranza, racconta la storia di Doug White (Dennis Quaid), un farmacista di 56 anni di ritorno dalla Florida, dopo aver partecipato all’ultimo saluto per il fratello scomparso. In viaggio con moglie e figlie; l’improvvisa morte del pilota a dieci minuti dal decollo; porrà Doug di fronte all’enorme e faticosa impresa di sopravvivenza, pur di proteggere l’amata famiglia. Affiancato dalla moglie; nessuno senza alcuna esperienza di pilotaggio, l’uomo dovrà barcamenarsi con un rischioso atterraggio di emergenza di sicurezza.

Disponibile a partire dal 7 aprile su Prime Video, Sulle ali della speranza è soltanto uno dei nuovi film Amazon Original in arrivo sulla piattaforma nel mese di aprile.

