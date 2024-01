Volkswagen Golf: restyling per festeggiare i 50 anni

Arriva il nuovo restyling della Volkswagen Golf, per festeggiare il 50° anniversario e per guidare la casa automobilistica verso un futuro radioso

Sono passati ben 50 anni dalla prima Volkswagen Golf, che risaliva infatti all’ormai lontano 1974. Avevamo accennato al restyling della Volkswagen Golf del 2024 in questo articolo, ma ora l’azienda ce l’ha presentata nei minimi dettagli. Il nuovo modello si rinnova in termini di tecnologia, comfort, sicurezza, design e motorizzazioni, tutti in linea con i tempi che cambiano. Ora possiamo finalmente vedere tutte le nuove caratteristiche di quest’auto.

Il futuro dell’azienda si vede nel restyling della Volkswagen Golf

Dal lancio del primo modello della Golf, 50 anni fa, l’auto si è evoluta e ora ha un sistema di infotainment con una concezione completamente nuova e una trazione ibrida plug-in di ultima generazione. Thomas Schafer, CEO di Volkswagen, ha dichiarato:

Da mezzo secolo la Golf rappresenta il cuore del marchio: mobilità accessibile a tutti con il massimo livello tecnico. Si è sempre adattata alle esigenze dei clienti, diventando così una campionessa mondiale di vendite. Ed è proprio su questo presupposto che si basa l’ultimo livello evolutivo della serie, più Golf che mai e dotata di maggiore efficienza, comfort, prestigio e un nuovo concetto di comando

I nuovi modelli di Golf e Golf Variant si riconoscono dalle modifiche sul frontale. Risalta il logo VW illuminato, per la prima volta in Europa, e i fari a led di nuova concezione. Questi fari offrono abbaglianti ad alte prestazioni, con una portata fino a 500 m. Non da poco anche i gruppi ottici posteriori. Parlando invece dell’infotainment, ora dispone di comandi intuitivi con touchscreen visivamente separato e sotto di esso ci sono cursori touch illuminati e ottimizzati per la regolazione della temperatura e del volume. C’è di nuovo anche il volante multifunzione e l’assistente vocale Ida2, con il quale puoi anche cercare informazioni online. Rinnovati anche i sistemi di assistenza, con l’introduzione di Park Assist Plus rivisitato e il Park Assist Pro2, che ti permettono di parcheggiare tramite l’uso dello smartphone e in più c’è la visuale a 360 gradi Area View.

Molte novità anche per le motorizzazioni. Le nuove trazioni ibride plug-in on ricarica rapida a corrente continua offrono molta potenza e un’autonomia di circa 100 km. In alternativa ci sono anche i motori mild hybrid a 48 V ad alta efficienza. La Golf GTI oggi è ancora più sportiva, con la potenza del turbo che è aumentata di 15 kW, per poter raggiungere i 195 kW (265 Cv). Hanno potenziato anche la motorizzazione 2.0 TSI da 150 kW (204 Cv) di ben 10 kW, ma questa versione non è disponibile in Italia. Al lancio saranno disponibili nuove diverse propulsioni delle varianti mezze ibride, ibride plug-in, turbo benzina e turbo diesel.

