Marvel’s Spider-Man 2: il Ray Tracing sarà sempre attivo

Marvel’s Spider-Man 2 avrà il Ray Tracing sempre impostato su ON. A confermarlo è stata proprio Insomniac Games in una recente intervista

Secondo Insomniac Games, a prescindere dalla modalità di gioco, Marvel’s Spider-Man 2 avrà sempre il Ray Tracing attivato. Il gioco in questione 2 si preannuncia come un titolo visivamente straordinario, con i tramonti di New York ancora più affascinanti dei precedenti titoli della serie. Ma per coloro che amano l’illuminazione in Ray Tracing, c’era ovviamente da chiedersi in quali modalità sarebbe stata disponibile tale funzione. Molti giochi al giorno d’oggi sono dotati di modalità di prestazione e fedeltà, come Spider-Man: Miles Morales. Su quest’ultimo la prima consente di raggiungere i 60 FPS, mentre la seconda prevede il Ray Tracing a 30 FPS. In una recente intervista con IGN, il director della core technology di Insomniac, Mike Fitzgerald, ha confermato che ogni modalità del gioco avrà il Ray Tracing attivo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Marvel’s Spider-Man 2: “il Ray Tracing garantirà la migliore qualità visiva per il gioco”

“Per Marvel’s Spider-Man 2 siamo davvero in grado di offrire il Ray Tracing come modalità di prestazioni di base”, ha dichiarato Fitzgerald nell’intervista. “Non c’è nessuna modalità di questo gioco in cui il Marvel’s Spider-Man 2 sarà disattivato, non ce n’è bisogno. Abbiamo davvero capito come offrire quelle che riteniamo essere la migliore qualità visiva di Spider-Man e vogliamo assicurarci che ogni giocatore possa vederla”. Questa volta, Spider-Man 2 avrà tre modalità frame rate tra cui scegliere, 30 FPS, 60 FPS e l’aggiunta di 40 FPS. I 30 FPS offrono una migliore fedeltà grafica, ma questo dipende ovviamente dalle vostre priorità di gioco. VG247 ha anche avuto recentemente l’opportunità di parlare con Insomniac di come Spider-Man 2 dimostri che “PS5 può rendere il meglio di PlayStation ancora migliore“. In particolare, PS5 ha permesso al team di “creare alcuni momenti davvero epici nel gioco”, come la transizione rapida tra luoghi interni ed esterni. Spider-Man 2 uscirà il 20 ottobre in esclusiva PS5. Il gioco avrà una durata simile a quella del primo capitolo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant Gaming.