Diamo uno sguardo ai 12 film italiani proposti, come Miglior Film Straniero, agli Oscar 2024. Quest’anno l’Italia ci prova con moltissime trame d’intenso spessore

Sale l’attesa per la cerimonia degli Oscar, che si terrà il 10 marzo 2024. Nel frattempo, la manifestazione sta già iniziando a far parlare di sé. Sono da poco stati annunciati i film italiani che verranno proposti per la candidatura a Miglior Film Straniero. Diamo quindi un’occhiata alle 12 pellicole presentate, di cui conosceremo presto la sorte.

I 12 film | Oscar 2024: ecco i film italiani proposti

Ecco l’elenco completo delle 12 pellicole, iscritte dai loro produttori, al fine di aggiudicarsi una statuetta. Purtroppo ancora non possiamo farci un’idea chiara di tutte le proposte, visto che alcune di esse non sono ancora disponibili al grande pubblico italiano ed estero. Sarà compito di una commissione di selezione, istituita presso l’ANICA, decidere quale pellicola avrà accesso a questa grande opportunità. La lista dei film è formata da:

C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Grazie ragazzi di Riccardo Milani

Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores

Il Sol dell’avvenire di Nanni Moretti

Io Capitano di Matteo Garrone

L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano

La Chimera di Alice Rohrwacher

La terra delle donne di Marisa Vallone

Mixed by Erry di Sydney Sibilia

Noi Anni Luce di Tiziano Russo

Rapito di Marco Bellocchio

Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello

Storie importanti

Analizzando alcune di queste pellicole, si può notare come la nostra lista sia ricca di trame interessanti. Abbiamo Io Capitano, di Matteo Garrone, storia di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa, percorrendo un insidioso percorso lungo il deserto, i centri di detenzione e i pericoli del mare. Abbiamo poi La Chimera, di Alice Rohrwacher storia di un giovane archeologo che negli anni 80 si ritrova coinvolto in un pericoloso traffico illegale di reperti antichi. In lista troviamo anche Noi Anni Luce, di Tiziano Russo, che racconta la storia di Elsa, una ragazza diciassettenne a cui viene diagnosticata la leucemia e le occorre subito un trapianto di midollo. Insomma una serie di titoli molto importanti, che fanno ben sperare per l’Italia.

Ricordiamo che l’annuncio delle shortlist per gli Oscar 2024 è previsto per il 21 dicembre 2023, mentre le Nomination verranno annunciate il 23 gennaio 2024. La cerimonia di consegna si terrà invece, a Los Angeles, il 10 marzo 2024. In attesa di nuovi aggiornamenti, vi salutiamo dandovi appuntamento sempre qui, per rimanere sempre aggiornati sulle notizie riguardanti il mondo del cinema.

