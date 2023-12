In questa nuova guida di Baldur’s Gate 3 vi spiegheremo dove trovare Halsin, il potente druido a capo del Boschetto di Smeraldo

Baldur’s Gate 3, l’ultimo grande RPG di Larian Studios, ha vinto il premio per il gioco dell’anno ai The Game Awards 2023 e questo, unito alla recente uscita su Xbox Series, ha attirato un bel po’ di nuovi giocatori. Approcciarsi per la prima volta ad un titolo così vasto però non è affatto facile, specialmente vista la complessità di alcune missioni iniziali.

Tanti nuovi giocatori infatti stanno avendo delle difficoltà a completare una delle primissime quest del titolo, cioè quella in cui bisogna ritrovare Halsin, il druido a capo del Boschetto di Smeraldo. Per aiutare chi si trova in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo dove trovare Halsin nell’atto 1 di Baldur’s Gate 3.

Raggiungere l’accampamento dei Goblin | Baldur’s Gate 3: dove trovare Halsin

Halsin è stato catturato da una banda di Goblin che ora lo tengono prigioniero all’interno del loro accampamento. Questo luogo si trova nella parte ovest della mappa e, come spesso accade in Baldur’s Gate 3, avrete davvero tanti modi diversi per raggiungerlo.

Il metodo più semplice però è quello di entrare nel villaggio abbandonato e poi dirigersi in direzione del vecchio mulino a vento. Una volta raggiunto l’accampamento dei goblin potreste trovare un po’ di resistenza e qui starà a voi decidere se aprirvi la strada massacrando tutti i nemici, fingendovi loro alleati oppure semplicemente aggirarli.

Salvare Halsin | Baldur’s Gate 3: dove trovare Halsin

Una volta raggiunto l’accampamento dei goblin dovrete entrare nella grossa porta che segna l’ingresso del santuario. Una volta dentro, dovrete proseguire fino a quando non incontrerete una sacerdotessa e poi da li dovrete continuare a camminare verso destro fino a quando non raggiungerete le stalle dei Worg. In questo luogo potrete trovare alcuni Worg in gabbia e un gruppo di giovani goblin che si sta divertendo a lanciare pietre ad un povero orso imprigionato. Incredibilmente questo orso sarà proprio Halsin, il druido che stavate cercando, e per salvarlo da questa situazione dovrete parlare con i goblin fino a quando non darete inizio al combattimento.

Una volta sconfitti tutti i nemici Halsin tornerà umano e vi offrirà il suo aiuto nel combattere gli altri goblin dell’accampamento. Se volete lanciarvi subito in battaglia vi consigliamo di accettare il suo aiuto dato che questo personaggio è davvero molto potente ma, se invece volete puntare ad un approccio meno diretto per eliminare i leader dell’accampamento, allora è meglio chiedergli di aspettare nascosto. In ogni caso ora che l’avete trovato la vostra missione è completa e non dovrete fare altro che sgominare tutti i nemici e tornare al boschetto di smeraldo per ricevere il vostro premio.

Compagno animale

Qui termina la nostra guida su dove trovare Halsin in Baldur’s Gate 3. Una volta che lo avrete salvato e che avrete completato la quest principale del Boschetto, questo leggendario druido vi seguirà al vostro accampamento e in seguito avrete addirittura la possibilità di reclutarlo come compagno.

Qui termina la nostra guida su dove trovare Halsin in Baldur's Gate 3. Una volta che lo avrete salvato e che avrete completato la quest principale del Boschetto, questo leggendario druido vi seguirà al vostro accampamento e in seguito avrete addirittura la possibilità di reclutarlo come compagno.

Baldur's Gate 3 è disponibile ora per PC , PS5 e Xbox Series X | S.