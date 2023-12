The Last of Us: ufficialmente cancellato il progetto multiplayer

Addio alla reinterpretazione multiplayer di The Last of Us: Naughty Dog comunica ufficialmente di aver cancellato il progetto. Ecco perché

Non è propriamente la notizia con cui contavamo di aprire il venerdì mattina, ma il tanto atteso multiplayer di The Last of Us non vedrà mai la luce in quanto Naughty Dog lo ha cancellato. Il travaglio della reinterpretazione della blasonata produzione di casa Sony in chiave online era chiaro dal tweet che ne “comunicava” il continuo sviluppo come nota a margine dopo aver parlato di un gioco della concorrenza. Tuttavia, oggi abbiamo finalmente una conferma che in molti purtroppo temevano. Lo studio ha preferito evitare di investire un numero eccessivo di risorse nel supporto post-lancio negli anni a venire, in quanto potenzialmente pericoloso per la possibilità di sviluppare giochi single-player in futuro.

An Update on The Last of Us Online: https://t.co/nMUm7TmH9h pic.twitter.com/fmuXCLzDMB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 14, 2023

Cancellato il multiplayer di The Last of Us: perché?

La dichiarazione inclusa nel tweet qui sopra spiega come mai Naughty Dog abbia preso la difficile decisione, ma il destino del multiplayer di The Last of Us è irreversibile: il gioco è stato cancellato. “Capiamo che molti di voi speravano di avere notizie del progetto che chiamavamo The Last of Us Online. Non c’è un modo facile per dirlo: abbiamo compiuto l’ardua scelta di interrompere lo sviluppo. […] Il team designato è stato coinvolto nella fase di pre-produzione da quando lavoravamo alla Parte II, creando un’esperienza per noi unica e dal potenziale tremendo.” Per quanto “soddisfacente” fosse il gameplay della versione multigiocatore, però, “con l’inizio della produzione vera e propria è diventato chiaro quanto grande sarebbe stato lo scopo”, mettendo Naughty Dog davanti a un bivio. Tra un futuro da studio live service-only e l’eredità single-player, il team di sviluppo ha scelto la seconda.

