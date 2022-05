Mario Striker Battle League: svelati i personaggi

Tornano dunque a calcare il campo da gioco i personaggi del Regno dei Funghi nel più che imminente Mario Strikers: Battle League, una serie partita con il GameCube e poi arrivata su Wii, ma della quale sembrava che si fossero oramai perse le tracce. Beh, invece è tornata, quindi mettetevi i tacchetti e preparatevi a scendere in campo!

Recentemente, tramite il suo account ufficiale di Twitter che vi lasciamo qui sotto, Nintendo ha rivelato quali saranno i personaggi utilizzabili dai giocatori su Mario Strikers: Battle League. Prima di procedere oltre vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 10 giugno quindi c’è da aspettare ancora un mese.

Nintendo ha dunque rivelato che i giocatori potranno scegliere tra dieci diversi protagonisti quali Mario (più che lapalissiano), Luigi, Bowser, Peach, Rosalinda, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario e Waluigi. Un roster abbastanza risicato, che conta Daisy tra gli assenti, quindi confidiamo negli eventuali DLC futuri.

Here's how the squad lines up in #MarioStrikers: Battle League Football… pic.twitter.com/eUbkIipfLH

— Nintendo UK (@NintendoUK) May 9, 2022