Nastri d’Argento 2022: i cortometraggi vincitori

Tutti i nomi dei vincitori della sezione”cortometraggi” per i Nastri d’Argento 2022. Tra i titoli in rilievo: Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore, e Dreamland di Gianluigi Toccafondo. Ecco la lista completa

Nella giornata di lunedì 9 maggio, annunciati tutti i vincitori della sezione Cortometraggi dei Nastri d’Argento 2022. Tutti i premi finalisti sono stati scelti tra 180 corti editi usciti nel 2021 e visionati dal Direttivo Nazionale, appena rinnovato.

A dominare la scena sono Dreamland di Gianluigi Toccafondo per l’animazione, e Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore. Così i Giornalisti Cinematografici Italiani che a SCENA, lo spazio della Regione Lazio per gli incontri sulla cultura cinematografica, hanno consegnato il premio tanto atteso. Sezione fresca e grande trampolino di lancio per giovani registi, presentati negli anni nella sezione Corti dei Nastri d’Argento.

Impossibile non menzionare il Premio speciale assegnato a Giuseppe Piccioni per Preghiera della sera – Diario di una passeggiata. Progetto presentato all’ultima Mostra di Venezia; la cronaca del duro lavoro del regista con i propri attori (Filippo Timi e Lucia Mascino). Intervallato tra prove e allestimenti, la storia di una una pièce teatrale nei giorni tra la prima e la seconda ondata della pandemia.

Un corto con la voce guida dello stesso Piccioni, di cui la montatrice Esmeralda Calabria firma anche la produzione con AKI Film, Marche Teatro con Rai Cinema (con il sostegno di Regione Marche, Comune di Ancona, Fondazione Marche Cultura).

Nastri d’Argento 2022: Corti “Finzione”

Tra i corti di finzione, figurano anche i nomi di God dress you di Mattia Epifani; Inchei di Federico Demattè; Notte romana di Valerio Ferrara e The Nightwalk di Adriano Valerio. A dominare la scena come miglior corto, il già citato Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore. Attori protagonisti Antonia Truppo, Lino Musella, Lello Arena e Isabella Salvato; la storia di due coniugi costretti a pagare un agente della malavita, pur di coprire la latitanza del loro figlio ormai perso da anni.

All’autore anche un riconoscimento speciale per l’impegno della società Media Fenix a finanziare la post-produzione del suo prossimo corto.

Nastri d’Argento 2022: Corti “Animazione”

Oltre il vincitore Dreamland di Gianluigi Toccafondo, per l’animazione i finalisti sono: Da ogni alba, di Simone Massi; Flumina di Antonello Matarazzo, La cattiva novella di Fulvio Risuleo e Maestrale di Nico Bonomolo (da poco premiato ai David di Donatello.).

Il Nastro è stato ritirato da Giuseppe Catalano e da Martina Santese, i quali assieme al regista Toccafondo, hanno condiviso il concept del corto rispettivamente con il soggetto e le musiche. Un viaggio sintetizzato di straordinaria potenza nei luoghi iconici del patrimonio culturale e artistico realizzato grazie alla collaborazione dell’Opera di Roma e al sostegno del MiC e della Regione Lazio.

Nastri d’Argento 2022: Menzioni speciali e Premio Nobis

Degni del titolo Menzione Speciale per l’impegno dei temi sociali affrontati, sono: Capitan Didier di

Margherita Ferri (prodotto da Grøenlandia i collaborazione con Rai Cinema); soggetto della sceneggiatrice Roberta Palmieri, vincitore del Concorso Una storia per Emergency. A occhi aperti di Mauro Mancini (Movimento Film con Rai Cinema per Fondazione Telethon),la storia del protagonista di Nuovo Cinema

Paradiso Totò Cascio colpito da una grave malattia degenerativa.

Infine a Manuela Cacciamani (One More Pictures) per il suo impegno creativo e non solo produttivo.

Presentato anche l’anteprima del vincitore del Premio Nobis, Pizza Panic; progetto realizzato dai vincitori per il soggetto Luca Murri Fabiano e Leonardo Malaguti.

