Life is Strange Remastered Collection: annunciato il rinvio per la versione Switch

Con un post sui propri canali social, il team di sviluppo ha annunciato il rinvio della versione Switch dell’attesa Life is Strange Remastered Collection

Attesa da diverso tempo, l’uscita della collection contenente i primi due capitoli rimasterizzati dell’amata serie Life is Strange è prevista per il primo di febbraio. Tuttavia, sembra che gli utenti Nintendo dovranno pazientare ancora per qualche tempo. Stando all’ultimo comunicato diffuso online dal team di sviluppo, La versione Switch di Life is Strange Remastered Collection ha subito un rinvio di diversi mesi. Andiamo a scoprire i dettali del rinvio nel resto dell’articolo.

Previsto un rinvio della versione Switch per Life is Strange Remastered

La collection riunisce in un unica soluzione per la prima volta, i primi due capitoli di Life is Strange, ovvero Life is Strange e LiS Before the Storm. Sul lato tecnico, sono state promesse diverse migliorie. A partire dalla risoluzione dei modelli, fino alle nuove animazioni facciali prodotte con apposite sessioni di motioncapture. La serie è sempre stata molto apprezzata dal pubblico per via della particolare sensibilità nel raccontare temi delicati e soprattutto nel mettere in scena i rapporti umani nel contesto adolescenziale. Di particolare ispirazione le musiche indie, folk e punk, che contribuiscono a sottolineare i turbamenti emotivi dei personaggi.

Nell’ultimo aggiornamento diffuso in rete, il team di sviluppo, oltre a confermare l’arrivo dei titoli per il prossimo primo febbraio, si scusa con i propri fan per il rinvio della versione Switch della Life is Strange Remastered Collection. L’uscita della remastered per la suddetta console Nintendo slitterà infatti di alcuni mesi, sebbene nel comunicato sia specificata comunque l’uscita entro il 2022. Nessun cambiamento invece per quanto riguarda tutte le altre versioni.

