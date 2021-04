Migliori TV: 4K, HDR, OLED e non solo | Aprile 2021

Da quando sono arrivati sul mercato i televisori a cristalli liquidi e tecnologie innovative come HDR, 4K e OLED, scegliere il TV giusto è diventata una questione spinosa. Scopriamo, in questa guida all’acquisto, quali sono i migliori TV da acquistare attualmente

Agli occhi dei meno esperti i TV presenti oggi sul mercato possono sembrare tutti uguali ma tecnologie come il supporto al 3D, la risoluzione fino ai 4K e ora l’HDR, hanno aggiunto una nuova esperienza durante la visione della televisione. I colori accesi, immagini chiare e ben definite spingono le case produttrici ad aumentare ogni anno la qualità andando così incontro alle richieste della piazza, desiderosa di vivere i propri contenuti in maniera sempre più immersiva.

Se sei deciso ad acquistare un televisione uscito quest’anno continua a leggere, riceverai una panoramica sui più importanti prodotti che in questo ultimo mese hanno catturato la scena. Ma prima qualche spiegazione sui differenti tipi di tecnologie presenti sulle migliori TV in commercio.

Migliori TV da acquistare: i parametri da considerare

Scopriamo quali sono i parametri e le considerazioni tecniche sulle quali basarsi per scegliere il miglior TV adatto alle proprie esigenze.

Smart TV o non Smart TV? – Migliori TV

Gli Smart TV si distinguono dai TV tradizionali principalmente per via della presenza di un sistema operativo vero e proprio installato all’interno del software, un po’ come quello installato su smartphone e tablet. Sarà infatti possibile connettersi ad internet, scaricare ed installare app, navigare sul web e scaricare aggiornamenti per migliorare l’intero pacchetto di gestione software.

Se la tua scelta è orientata vero uno Smart TV è importante prendere in considerazione, lato hardware, alcune caratteristiche: la velocità del processore installato, per garantire un’esecuzione rapida e fluida delle app, e la presenza di una connessione Wi-Fi o/e Ethernet, per andare incontro alle proprie esigenze.

Tuttavia è possibile trasformare un TV tradizionale (purché disponga di presa HDMI) in uno Smart TV grazie ad alcuni dispositivi economici quali i vari TV box o la nota Google Chromecast.

LCD/LED – Migliori TV

I televisori a LED hanno monopolizzato il mercato sostituendo i televisori al plasma. Sono più economici e garantiscono un consumo energetico minore oltre che alla possibilità di disegnare un design moderno e sottile, che consente di appendere il televisore alla parete o al soffitto senza correre rischi per la tua salute o l’oggetto stesso.

I vari tipi di pannelli LED (IPS su tutti) hanno raggiunto ottimi livelli di colore ma peccano in alcune caratteristiche come il rapporto di contrasto, al contrario degli innovativi OLED e QLED.

E pensare che quando uscì il primo televisore al plasma si vedeva quella tecnologia come una cosa da avere a tutti i costi: passare dai grandi televisori con i tubi catodici a uno schermo profondo 10cm ha sconvolto il mercato, segnando un boom di acquisti in tutti i paesi industrializzati.

OLED/QLED/MicroLED – Migliori TV

OLED è una delle ultime tecnologie presentate su questi apparecchi elettrici. Ovviamente è molto costoso, come ogni nuova tecnologia lanciata sul mercato. La differenza da una TV a LED consiste nel non avere dietro un pannello retroilluminato. Infatti pixel si accendono in autonomia: questa tecnologia consente un maggior risparmio energetico e inoltre gli occhi subiscono uno sforzo minore, guadagnando effettivamente anche in termini di salute. I colori sono ottimi e sopratutto il rapporto di contrasto (infinito) è notevole. I costi sono ancora elevati e si teme per la durabilità del pannello che sembra inferiore a quella di un pannello LCD.

La tecnologia QLED (l’alternativa di Samsung) invece deve trovare ancora la sua via di sviluppo, per ora è poco utilizzata. I panelli QLED sono simili, in termini di qualità visiva, agli schermi con tecnologia OLED anche se non possono raggiungere la loro percentuale di nero, dato che i pixel restano comunque accesi. I colori e i picchi di luminosità sono il vantaggio dei QLED rispetto agli OLED. Una terza tecnologia si sta facendo largo nel mondo dei televisori ed è quella de MicroLED, essenzialmente si tratta di una tecnologia basata su LCD o QLED che tuttavia usa una retroilluminazione molto fine che permette di ottenere un contrasto elevatissimo, molto più vicino a quello degli OLED.

Purtroppo non c’è una scelta definita sulla categoria migliore: le varie tecnologie hanno pregi e difetti che fanno propendere per una parte o l’altra. Non esiste ancora una tecnologia che raccoglie tutti pregi in un solo pannello.

Display curvi, ne vale la pena? – Migliori TV

Di recente i maggiori produttori di TV e monitor hanno lanciato sul mercato dispositivi caratterizzati da un design curvo. Lo scopo? Coinvolgere maggiormente lo spettatore, avvolgendo il suo campo visivo il più possibile. I contro? Funziona solo se ti trovi in una pozione frontale.

Risoluzione – Migliori TV

La maggior parte dei TV attualmente sul mercato presentano tre tipi di risoluzione diversi: HD Ready pari a 1280×720 pixel (o 1366×768 pixel), Full HD pari a 1920×1080 pixel e Ultra HD (4K) pari a 3840×2160 pixel e pian piano anche 8K (7680×4320 pixel). Qui la scelta è abbastanza scontata: più ampia è la risoluzione del pannello e migliore è la qualità dell’immagine… e più alto è il prezzo.

HDR – Migliori TV

HDR sta per High Dynamic Range. Garantisce una resa dei colori migliore grazie diversa gestione della luminosità e del contrasto, è una delle tecnologie che più ha rivoluzionato la qualità delle immagini negli ultimi anni. Non è presente nei modelli di fascia bassa in genere.

Il nuovo standard Display HDR divide in tre fasce qualitative i TV HDR, ovvero HDR 400, HDR 600 e HDR 1000. I numeri si riferiscono alla luminosità di picco espressa in nits raggiunta dal monitor

Supporto al 3D – Migliori TV

Il supporto al 3D è un di più che, a patto di disporre dei giusti contenuti, regala un livello di immersività incredibile. L’effetto 3D consente di migliorare la profondità delle immagini riprodotte su schermo sfruttando varie tecnologie, accompagnate dall’uso di occhiali attivi o passivi. Ormai si tratta di una tecnologia in declino.

Audio – Migliori TV

A volte, l’aspetto audio viene tralasciato nella scelta di un TV, fino a quando ci si siede sul divano, si accende per la prima volta l’apparecchio e la qualità dell’audio non è soddisfacente o non abbastanza potente. Qualità video sì, ma non dimentichiamo l’audio. E questo non solo per quando riguarda la qualità audio del televisore stesso, ma anche la possibilità di un’eventuale espansione con altre periferiche (soundbar, diffusori, subwoofer, ecc.).

Assicuriamoci dunque che il dispositivo sia compatibile con sistemi di codifica audio multicanale (virtuale o reale) come Dolby Digital o DTS (Digital Theater System) e che la potenza dell’audio in uscita sia accettabile.

Attenzione alla tecnologia DVB-T2! – Migliori TV

Il supporto completo al digitale terrestre di nuova generazione sarà garantito solo dai televisori compatibili con la tecnologia DVB-T2 che supportano il codec H.265/HEVC. Tutte le TV più moderne dovrebbero essere compatibile con questo standard, ma fate attenzione ai modelli di fascia bassa, in particolare per la compatibilità con H.265/HEVC.

Migliori TV da acquistare: 4K, HDR, OLED ed economici

Dopo aver visto quali sono gli aspetti tecnici da tenere in considerazione prima di acquistare il miglior TV adattato alle proprie esigenze, è il momento di passare alla lista dei migliori TV disponibili sul mercato questo mese.

Migliori TV economici (da 300 euro a 500 euro)

Samsung UE32N5370AUXZT TV 32" Full HD DVB-C/T2/S2, Serie N5370, 1920 x 1080 Pixels, Nero, (2018) Dimensioni : 32″

: 32″ Tecnologia pannello : LED

: LED Risoluzione : 1920 x 1080 (Full HD)

: 1920 x 1080 (Full HD) Audio : 10w di potenza in uscita, Dolby Digital, DTS

: 10w di potenza in uscita, Dolby Digital, DTS Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : No

: No Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 2 x HDMI, 1 x USB

: 2 x HDMI, 1 x USB HDR : 10

: 10 Altro: Steam Link, Micro Dimming Pro

LG Tv Uk6470 da 43" Ultra Hd . Smart Tv - 4K - Active Hdr - Hevc - Wifi - Bluetooth - Serie 2018 [Esclusiva Amazon.It] Dimensioni : 43″

: 43″ Tecnologia pannello : LED

: LED Risoluzione : 3840 x 2160 (4K)

: 3840 x 2160 (4K) Audio : 20W di potenza in uscita, Dolby Digital, DTS

: 20W di potenza in uscita, Dolby Digital, DTS Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : No

: No Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 3 x HDMI, 2 x USB

: 3 x HDMI, 2 x USB HDR : 10+

: 10+ Altro: 4K Active HDR, Rakuten TV

Samsung UE55NU7172 55" 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero (Versione EU) Dimensioni : 55″

: 55″ Tecnologia pannello : LED

: LED Risoluzione : 3840 x 2160 (4K)

: 3840 x 2160 (4K) Audio : 20W di potenza in uscita, Dolby Digital, (DTS non supportato)

: 20W di potenza in uscita, Dolby Digital, (DTS non supportato) Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : No

: No Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 3 x HDMI, 2 x USB

: 3 x HDMI, 2 x USB HDR : 10+

: 10+ Altro: PurColor, UHD Dimming, Steam Link

Migliori TV di fascia media (da 500 euro a 1000 euro)

Philips 49PUS7503 Smart TV UHD 4K, da 49"/123 cm, Android, Ultra Slim, Ambilight, anno 2018 [Esclusiva Amazon.it] Dimensioni : 49″

: 49″ Tecnologia pannello : LED

: LED Risoluzione : 3840 x 2160 (4K)

: 3840 x 2160 (4K) Audio : 25W di potenza in uscita (2.1 CH), Dolby Digital, DTS

: 25W di potenza in uscita (2.1 CH), Dolby Digital, DTS Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : No

: No Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 4 x HDMI, 2 x USB

: 4 x HDMI, 2 x USB HDR : 10+

: 10+ Altro: Android TV, Ambilight

LG TV UK6470 da 65" Ultra HD . Smart TV - 4K - Active HDR - HEVC - WiFi - Bluetooth - serie 2018 [Esclusiva Amazon.it] Dimensioni : 43″

: 43″ Tecnologia pannello : LED

: LED Risoluzione : 3840 x 2160 (4K)

: 3840 x 2160 (4K) Audio : 20W di potenza in uscita, Dolby Digital, DTS

: 20W di potenza in uscita, Dolby Digital, DTS Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : No

: No Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 3 x HDMI, 2 x USB

: 3 x HDMI, 2 x USB HDR : 10+

: 10+ Altro: 4K Active HDR, Rakuten TV

Samsung UE65NU7400U 65" 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero Dimensioni : 65″

: 65″ Tecnologia pannello : LED

: LED Risoluzione : 3840 x 2160 (4K)

: 3840 x 2160 (4K) Audio : 20W di potenza in uscita, Dolby Digital, (DTS non supportato)

: 20W di potenza in uscita, Dolby Digital, (DTS non supportato) Smart TV : Sì

: Sì WiFi : S’

: S’ Supporto 3D : No

: No Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 3 x HDMI, 2 x USB

: 3 x HDMI, 2 x USB HDR : 10+

: 10+ Altro: Dynamic Crystal Colour, UHD Dimming, Steam Link

(attualmente in offerta) Samsung QE55Q60RATXZT Serie Q60R (2019) QLED Smart TV 55", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero Dimensioni : 55″

: 55″ Tecnologia pannello : QLED

: QLED Risoluzione : 3840 x 2160 (4K)

: 3840 x 2160 (4K) Audio : 20W di potenza in uscita, Dolby Digital, (DTS non supportato)

: 20W di potenza in uscita, Dolby Digital, (DTS non supportato) Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : No

: No Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 4 x HDMI, 2 x USB

: 4 x HDMI, 2 x USB HDR : 10+

: 10+ Altro: Funzione Ambient Mode, Processore Quantum 4K, Quantum HDR

Migliori TV di fascia alta (da 1000 euro a 2000 euro)

Sony KD-55AG9, Android TV OLED da 55 pollici, Smart TV 4k HDR Ultra HD con controllo vocale Hands-free Dimensioni: 55″

Tecnologia pannello: OLED

Risoluzione: 3840 x 2160 (4K)

Audio: Acoustic Surface Audio+, 20 W + 20 W + 10 W + 10 W

Smart TV: Sì

WiFi: Sì

Supporto 3D: Sì

Sistema Di Ricezione Terrestre: DVB-T2

Sistema Di Ricezione Satellitare: DVB-C

Collegamenti disponibili: 4 x HDMI, 3 x USB

HDR: HLG, HDR 10 Pro e Dolby Vision

Altro: Android TV, Processore X1 Ultimate

LG OLED AI ThinQ 55E8 - da 55'' - 4 K Cinema Vision, HDR, Dolby Atmos (4 K OLED LG TV, Smart TV) Dimensioni : 55″

: 55″ Tecnologia pannello : OLED

: OLED Risoluzione : 3840 x 2160 (4K)

: 3840 x 2160 (4K) Audio : 60W di potenza in uscita (sound bar 4.2ch integrata), Dolby Digital, DTS

: 60W di potenza in uscita (sound bar 4.2ch integrata), Dolby Digital, DTS Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : Sì

: Sì Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 4 x HDMI, 3 x USB

: 4 x HDMI, 3 x USB HDR : HLG, HDR 10 Pro e Dolby Vision

: HLG, HDR 10 Pro e Dolby Vision Altro: Smart TV webOS 4.0, α9 Intelligent Processor

LG OLED AI ThinQ 65B8 - da 65''/164 cm - 4 K Cinema Vision, HDR, Dolby Atmos (4 K OLED LG TV, Smart TV) Dimensioni : 65″

: 65″ Tecnologia pannello : OLED

: OLED Risoluzione : 3840 x 2160 (4K)

: 3840 x 2160 (4K) Audio : 40W di potenza in uscita (sound bar 2.2ch integrata), Dolby Digital, DTS

: 40W di potenza in uscita (sound bar 2.2ch integrata), Dolby Digital, DTS Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : Sì

: Sì Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 4 x HDMI, 3 x USB

: 4 x HDMI, 3 x USB HDR : HLG, HDR 10 Pro e Dolby Vision

: HLG, HDR 10 Pro e Dolby Vision Altro: Smart TV webOS 4.0, α7 Intelligent Processor

Samsung QE55Q85RATXZT Serie Q85R (2019) QLED Smart TV 55", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero Dimensioni : 55″

: 55″ Tecnologia pannello : QLED

: QLED Risoluzione : 3840 x 2160 (4K)

: 3840 x 2160 (4K) Audio : 40W di potenza in uscita (sound bar 2.2ch integrata), Dolby Digital, (DTS non supportato)

: 40W di potenza in uscita (sound bar 2.2ch integrata), Dolby Digital, (DTS non supportato) Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : No

: No Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 4 x HDMI, 3 x USB

: 4 x HDMI, 3 x USB HDR : 10+

: 10+ Altro: Direct Full Array 8X, Processore Quantum 4K, Quantum HDR 1500

Migliori TV in assoluto (da 2000 euro in su)

Samsung QE55Q90RATXZT Serie Q90R (2019) QLED Smart TV 55", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero Dimensioni : 55″

: 55″ Tecnologia pannello : QLED

: QLED Risoluzione : 3840 x 2160 (4K)

: 3840 x 2160 (4K) Audio : 60W di potenza in uscita (sound bar 4.2ch integrata), Dolby Digital, (DTS non supportato)

: 60W di potenza in uscita (sound bar 4.2ch integrata), Dolby Digital, (DTS non supportato) Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : No

: No Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 4 x HDMI, 3 x USB

: 4 x HDMI, 3 x USB HDR : 10+

: 10+ Altro: Direct Full Array 16X, Processore Quantum 4K, Ultra Viewing Angle, Quantum HDR 2000

Samsung QE65Q90RATXZT Serie Q90R (2019) QLED Smart TV 65", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero Dimensioni : 65″

: 65″ Tecnologia pannello : QLED

: QLED Risoluzione : 3840 x 2160 (4K)

: 3840 x 2160 (4K) Audio : 60W di potenza in uscita (sound bar 4.2ch integrata), Dolby Digital, (DTS non supportato)

: 60W di potenza in uscita (sound bar 4.2ch integrata), Dolby Digital, (DTS non supportato) Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : No

: No Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 4 x HDMI, 3 x USB

: 4 x HDMI, 3 x USB HDR : 10+

: 10+ Altro: Direct Full Array 16X, Processore Quantum 4K, Ultra Viewing Angle, Quantum HDR 2000

Samsung QE65Q900RATXZT Serie Q900R (2018) QLED Smart TV 65", Ultra HD 8K, Wi-Fi, Nero Dimensioni : 65″

: 65″ Tecnologia pannello : QLED

: QLED Risoluzione : 7,680 x 4,320 (8K)

: 7,680 x 4,320 (8K) Audio : 60W di potenza in uscita (4.2ch), Dolby Digital, (DTS non supportato)

: 60W di potenza in uscita (4.2ch), Dolby Digital, (DTS non supportato) Smart TV : Sì

: Sì WiFi : Sì

: Sì Supporto 3D : No

: No Sistema Di Ricezione Terrestre : DVB-T2

: DVB-T2 Sistema Di Ricezione Satellitare : DVB-C

: DVB-C Collegamenti disponibili : 4 x HDMI, 3 x USB

: 4 x HDMI, 3 x USB HDR : Q HDR 4000 / 3000 (HDR10+)

: Q HDR 4000 / 3000 (HDR10+) Altro: 8K AI Upscaling, Q Color, Q Contrast, Q Engine, Ambient Mode, Steam Link

Migliori TV da acquistare: vale la pena spendere tanto?

Una domanda che viene posta con regolarità è: conviene investire una cifra considerevole per poi trovarsi nel nuovo anno con una tecnologia che renderà il modello appena acquistato obsoleto? La risposta è semplice: certo che il prossimo anno ci sarà una tecnologia innovativa che renderà passato il tuo vecchio televisore.

Ma questa è la tecnologia, lo sviluppo tecnologico, se non ci fosse progresso saremo ancora con le macchine a vapore o con TV enormi ma con schermi molto piccoli.

Possiamo comunque aggiungere che quest’ultime tecnologie non saranno sostituite a breve. Infatti i progressi fatti sono stati molti in questa direzione e ora sembra quasi che le aziende produttrici abbiano quasi raggiunto il massimo della qualità che possono offrire mantenendo i prezzi abbordabili.

Per i prossimi anni teniamoci pronti all’arrivo della risoluzione in 8K e del nuovo ingresso HDMI 2.1 sui migliori TV. Questa ultima tecnologia di collegamento, quando arriverà, sarà fruibile solamente per i videogiochi che sfrutteranno al massimo la nuova banda passante delle console di nuova generazione.

Per concludere, se non sei un appassionato di videogiochi, puoi comprare benissimo la tua TV in questo momento e iniziare a godere a pieno dello spettacolo del 4K e soci.

Appuntamento al prossimo mese!

Questa guida all’acquisto dei migliori TV 4K, HDR, OLED e non solo si conclude qui. Per qualsiasi dubbio o domanda sui prodotti suggeriti, non esitate ad utilizzare il box dei commenti qui sotto.