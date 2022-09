Life is Strange: Arcadia Bay Collection è disponibile su Switch

Buone notizie per tutti gli amanti dei titoli firmati dalla Square Enix, Life is Strange: Arcadia Bay Collection è finalmente disponibile su Nintendo Switch

Siamo dunque giunti all’autunno, le giornate si fanno più uggiose e le temperature si stanno abbassando dopo un’estate letteralmente infuocata. Quindi la cosa migliore da fare è mettersi belli comodi e dedicarsi ad un titolo come Life is Strange: Arcadia Bay Collection con la propria Switch alla mano. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Life is Strange: diamo uno sguardo al trailer di Arcadia Bay Collection

Ancora ad inizio di quest’anno vi avevamo accennato alle migliorie di questa serie, ma ora pare che Life is Strange: Arcadia Bay Collection sia arrivata anche su Nintendo Switch mostrandosi in tutto il suo spelndore con un trailer che vi lasciamo qui sotto.

È la prima volta dunque che il titolo di Square Enix, incluso il suo sequel Before the Storm, arrivano sulla console ibrida della Grande N grazie ad una operazione di remaster completa per ambo i titoli con grafica, prestazioni ed animazioni dei personaggi perfettamente in linea con gli standard di Nintendo Switch.

Il gameplay di questo particolare titolo, del quale vi lasciamo qui la nostra recensione di True Colors, è decisamente incentrato sulla narrativa e sulle conseguenze che ogni azione dei personaggi ha sulla trama e sul finale (anzi sui finali visto che sono multipli). La raccolta per Switch va dunque ad aggiungersi alle altre già disponibili per PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Comunque sia, mentre aspettiamo di rivivere su Switch le avventure di Chloe e Max, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!