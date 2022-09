Overwatch 2: il trailer di lancio mostra eroi, mappe e free-to-play

Eroi, avanti: una colossale carrellata di contenuti e feature sfila nel trailer per l’imminente lancio di Overwatch 2, da mappe a personaggi

Manca meno di una settimana all’attesa uscita di Overwatch 2, e l’atmosfera è quanto mai adatta per poter già parlare di trailer di lancio. Il video di presentazione mette in mostra tutti i personaggi giocabili, illustrando al contempo l’atteso passaggio ad un modello di business free-to-play. Potete trovarlo a metà articolo, e vedere con i vostri occhi tutti i 35 eroi presenti nel considerevole roster di questo titolo. Tra i vari volti di questa “foto di gruppo”, naturalmente, ne figurano anche di nuovi. Per dovere di cronaca, non mancheremo di riassumerli (molto brevemente, casomai vi aspettaste il contrario).

Il trailer di lancio di Overwatch 2: i nostri eroi alla riscossa!

La prima new entry di Overwatch 2 a fare capolino nel trailer di lancio è anche l’ultima a venire mostrata nel gameplay. In quanto a quest’ultimo, infatti, le luci della ribalta sono tutte per Sojourn, che dispensa danni con un fucile d’assalto per caricare, al contempo, il suo cannone a rotaia. Junker Queen, dal canto suo, è un tank capace di resistere alla maggior parte dei colpi. A sua disposizione c’è un intero arsenale composto d’ascia, guanti magnetici, fucile e coltello (soprannominato Gracie per gli amici). Kiriko, ultimo eroe di supporto, utilizza lo spirito di una kitsune per potenziare gli alleati. Suzu li rende invece invulnerabili e Ofuda, infine, li cura.

Le mappe sono 22 in totale, con sei novità tra esse. Tre di loro sono disponibili nell’inedita modalità Push: parliamo di Esperanča, di New Queen Street e, per un tocco di italianità che non fa mai male, del nostro caro vecchio Colosseo. Il gioco sarà disponibile il 4 di ottobre per Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, PS4 e PS5. Sono previsti il cross-play e la condivisione dei progressi su più piattaforme. I server per il predecessore chiuderanno i battenti quarantotto ore prima, in vista della grande revisione infrastrutturale per il sequel. Se avete voglia di giocare al primo, dunque, avete tempo fino a domenica!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo attesissimo seguito? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.