Fortnite: come ottenere le skin LEGO gratis

I mattoncini più costosi del mondo diventano gratis sulla gallina dalle uova d’oro di Epic: ecco come ottenere le skin di LEGO Fortnite

Ci siamo: LEGO Fortnite è realtà, e come potreste sapere è possibile pure ottenere gratis ben più di una skin. A pensarci fa strano: avete mai cercato su Amazon il prezzo di un Millennium Falcon di mattoncini? Eppure è così, la modalità includerà oltre 1200 minifigure che danno ai personaggi più iconici del battle royale un nuovo look di plastica durissima. Per “più iconici” parliamo chiaramente delle creazioni originali di Epic Games (compreso il Difensore dei Boschi, de facto la skin di chi vi scrive al di fuori delle guide), ma… forse stiamo correndo un po’ troppo. Dovremmo andare con ordine, voi che ne dite? Ecco tutto quello che dovete, dovreste, dovrete e forse già potreste sapere in merito.

The adventure is building ✨#LEGOFortnite launches in Fortnite on December 7, 2023. pic.twitter.com/rHofGkstk5 — LEGO Fortnite (@LEGOFortnite) December 2, 2023

Preambolo generale | LEGO Fortnite: come ottenere le skin gratis

Come potete vedere qui sopra, le skin di LEGO Fortnite si possono ottenere gratis, tecnicamente parlando. Ogni personaggio ideato da Epic, dai più semplici come Jonesy e Ramirez a quelli più elaborati come Jack O’Sassino, Sloan e Mida, è proprietà di Epic e pertanto non c’è cavillo legale che tenga. Ciò detto, avrete notato dal tweet che esiste un account proprio per questa modalità: ogni minigioco, per definizione nel lessico videoludico, è un “gioco nel gioco” ma qui ci si spinge ben oltre. Da live service qual è, Fortnite è divenuto più una piattaforma che altro, rispondendo dunque al desiderio di LEGO di creare un metaverso apposito per i giocatori più piccoli. Beh, anche per loro. AFOL, unitevi!

Dimmi quando, quando, quando | LEGO Fortnite: come ottenere le skin gratis

L’uscita della modalità, così come del trailer qui sopra, è giovedì 7 dicembre. A far compagnia a LEGO Fortnite, come già vi abbiamo raccontato, troveremo anche le corse di Rocket Racing (venerdì 8 dicembre) e i concerti targati Harmonix di Fortnite Festival (sabato 9 dicembre). Tutte le modalità secondarie porteranno punti esperienza a chi cerca di concludere il Pass Battaglia nella principale. Tutto contenuto (perlopiù) gratuito in arrivo per i fan dell’ormai non-più-solo-battle-royale, Negozio Oggetti separato per ogni modalità permettendo. Non è più questione di capire “se” spendere, ma quando. Nel frattempo, dovreste già poter vedere le minifigure in vostro possesso selezionando la modalità dalla lobby per poi aprire l’armadietto.

E poi arriva Emilie | LEGO Fortnite: come ottenere le skin gratis

No, il titolo non è clickbait: una skin gratuita da ottenere, in effetti, c’è. Si tratta di Explorer Emilie (nome inglese, ndr), che vi aspetterà nell’armadietto una volta seguiti i dovuti passaggi. Il primo è quello di avere un account Epic Games, che (ammettiamolo) potete saltare a piè pari se state leggendo queste righe. Il secondo consiste invece nell’apertura (se serve) di un profilo LEGO Insiders. Potete farlo consultando il sito ufficiale di LEGO Fortnite stesso. Effettuate il login sul sito di Epic Games e selezionate la voce Account in alto a destra. Alla voce “App e profili” selezionate il riquadro “account LEGO” e scegliete l’opzione per connettere tra loro i due account. Confermate e avrete la skin dal 7 dicembre in poi!

Il futuro

Ora che sapete come ottenere la skin gratis di LEGO Fortnite, verrà naturale chiedersi una cosa: quali sono le aspettative per il futuro? Per fortuna, la voce “dettagli” del Negozio Oggetti e del vostro armadietto vi farà capire se una skin è utilizzabile nella modalità LEGO o no. In altre parole, dunque, avrete modo di sapere in anticipo quale skin si traduce anche in una minifigure giocabile. Chi c’è, dunque? Come abbiamo anticipato, tanta gente. Evie, Bananita, Leader della Squadra delle Coccole, Pescesecco, Jonesy: degli “originali” non sembra mancare proprio nessuno. Per le skin di terze parti, la questione si complica un po’. Supereroi Marvel/DC e guerrieri Jedi sono apparsi sia nel mondo dei mattoncini che nel battle royale, ma nulla vieta ai due mondi di unirsi anche nel magico reame delle licenze. Tranne i legali di Epic, LEGO e le altre compagnie coinvolte, ma questo è affar loro.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi abbiamo aiutato a raccapezzarvici? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.