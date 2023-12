Enea: diffuso il nuovo trailer ufficiale del film con Pietro Castellitto alla regia

Pietro Castellitto torna alla regia in un film in cui lo vedremo anche nel ruolo di protagonista. Un duplice compito nel film Enea, di cui possiamo vedere il nuovo trailer ufficiale, per l’esattezza il secondo

Arriva nei cinema in tutta Italia con Vision Distribution il film Enea con Pietro Castellitto, sia regista che protagonista. Il figlio dell’attore Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini propone il suo secondo lungometraggio come regista, dopo aver esordito con successo con I predatori. Queste le parole dello stesso Pietro Castellitto:

Enea è un gangster movie senza la parte gangster. Una storia di genere senza il genere. La componente criminale del film viaggia silenziosa su un binario nascosto, e sopraggiunge improvvisa nelle fessure dei rapporti quotidiani, sconvolgendo i protagonisti ignari. L’idea era quella di creare una narrazione dove il punto di vista dello spettatore combaciasse con quello di chi subisce il narcotraffico: all’improvviso si può vincere e all’improvviso si può morire, e nessuno saprà mai il perché. I protagonisti sono mossi dal mistero della giovinezza. Non fanno quello che fanno né per i soldi né per il potere. Ma forse per vitalità, per testare il cuore, per capire fino a che punto ci si possa sentire vivi oggi, all’alba di questo nuovo millennio, saturo di guerre raccontate e di attentati soltanto visti.

Enea: l’attesa del film cresce dopo l’uscita del secondo trailer

Il film Enea di Pietro Castellitto è atteso nei cinema italiani a partire dall’11 gennaio. Nei panni di Enea vediamo Pietro Castellitto, il quale va alla scoperta del mito che caratterizza il suo nome. Ad accompagnarlo nelle sue infinite avventure è il suo amico di sempre, il neo aviatore Valentino, interpretato da Giorgio Quarzo Guarascio. La loro energia diventa un faro nell’ambito di un mondo corrotto. I due amici cercheranno di vivere la bellezza dell’esistenza pur trovandosi coinvolti in vicende al limite della criminalità, tra droga e malavita che si insinuano nella loro quotidianità. Amicizia, amore e famiglia saranno le guide del loro percorso di giovinezza in cui destreggiarsi.

Recitano nel film anche Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare Castellitto, Clara Galante, Paolo Giovannucci e Sergio Castellitto. Il team di lavoro del nuovo film Enea è composto da: Radek Ladczuk (fotografia), Gianluca Scarpa (montaggio), Massimiliano Nocente (scenografia), Andrea Cavalletto (costumi), Niccolò Contessa (musica), Andrea Vellucci (aiuto regia), e altri. Non ci resta che vedere il film Enea, il cui trailer certamente incuriosisce ed è un invito ad andare al cinema.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.