Le principesse nei videogame: alla scoperta di The Legend of Zelda

In The Legend of Zelda, la storica saga videoludica targata Nintendo, è proprio la principessa a essere la protagonista della leggenda che dà il nome all’intera serie

Incarnazione di una dea e detentrice di un leggendario manufatto che le dona il potere della saggezza, il personaggio della principessa in The Legend of Zelda, si è dimostrato in più occasioni forte e risoluto. Un’eroina così iconica che persino l’attore Robin Williams ha scelto di ispirarsi a lei per il nome di sua figlia.

The Legend of Zelda: quando non c’è solo Link

Quando si parla di principesse e videogiochi, si pensa istintivamente al classico stereotipo della damigella in pericolo che attende impotente l’eroe di turno che venga a salvarla dalle grinfie del malvagio antagonista. Nel corso del tempo e dell’evoluzione di questo versatile medium, sono nati però diversi personaggi femminili complessi, sfaccettati, forti e indipendenti, in grado di superare l’ormai datato cliché.

Tra queste c’è indubbiamente anche Zelda, la principessa che dà il nome a una delle più iconiche saghe Nintendo e che, nei 35 anni passati dal suo debutto, ha avuto modo di crescere, cambiare e dare prova del suo valore come eroina, nonché di essere un personaggio chiave tanto quanto l’eroe dalla tunica verde di cui veste i panni il giocatore.

L’ultima avventura in arrivo il prossimo 16 luglio su Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, è un ottimo punto di partenza per scoprire le origini di questa mitica principessa. In questo titolo gli appassionati potranno vivere le origini di questa memorabile saga con un’avventura che si colloca all’inizio della cronologia storica dei vari episodi.

Si tratta della versione HD di un grande classico uscito originariamente su Wii che offre prestazioni migliorate, controlli di movimento più fluidi e controlli dei pulsanti aggiunti di recente. Un’indimenticabile storia tra terra e cielo che farà innamorare videogiocatori e videogiocatrici di uno dei personaggi femminili più leggendari, nel vero senso della parola, della storia del videogioco.

