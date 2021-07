The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, nuovo trailer ricco di novità

Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo trailer interamente dedicato agli aggiornamenti e alle novità che andranno ad arricchire il gameplay di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Nintendo ha voluto mostrare alcuni dei cambiamenti apportati all’ormai prossimo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD tramite un nuovo e ricco trailer. Primo tra gli aggiornamenti e già annunciato in passato dalla società stessa è un netto miglioramento a livello di frame rate e risoluzione, seguito da migliorie inerenti alla qualità della vita, alle opzioni di controllo su console Nintendo Switch – o riproduzione portatile – e alla gestione di dialoghi e oggetti raccolti.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, tante novità nel nuovo trailer pubblicato

Tutti i cambiamenti apportati a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD risultano evidenti dal nuovo trailer recentemente pubblicato, che mostra un titolo decisamente rinnovato rispetto alla versione originale risalente al 2011. Oltre ai miglioramenti dal punto di vista puramente estetico, infatti, ad attirare l’attenzione sono le modifiche riguardanti la qualità della vita: a fare da esempio, come mostrato proprio all’interno del filmato, è la possibilità di chiedere aiuto a Fi, che fornirà indizi, informazioni e rumor.

La parte successiva del video permette poi di dare un’occhiata più da vicino a quelli che saranno i controlli, mostrati sia nella versione dock che portatile Nintendo Switch. Dal punto di vista del gameplay i comandi e le meccaniche completamente rinnovate permetteranno inoltre ai giocatori di saltare cutscene, velocizzare dialoghi e gestire al meglio gli oggetti, evitando di ricevere pop-up uguali e continui per item già raccolti. Il nuovo capitolo del franchise Nintendo The Legend of Zelda sarà disponibile, a partire dal 16 luglio, su console Nintendo Switch. Tutte le modifiche precedentemente descritte faranno da base per la versione rinnovata del titolo, mentre altre novità non potranno essere sbloccate prima dell’arrivo dei corrispondenti amiibo.

