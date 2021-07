In vista del San Diego Comic-Con 2021, Diamond Select Toys e Gentle Giant hanno annunciato le loro San Diego Exclusive con confezione esclusiva

Diamond Select Toys e Gentle Giant, Ltd. hanno aperto i preordini a maggio per le loro esclusive dedicate al San Diego Comic-Con 2021, ma non è ancora finita! Di recente sono state presentate immagini in merito alle confezioni per i Muppet, Cobra Kai, Il Signore degli Anelli e altro ancora. Le varie esclusive di San Diego sono disponibili in nuovi design deluxe con packaging che mettono in mostra i prodotti pronti ad essere esposti!

Diamond Select: ecco le esclusive per il San Diego Comic-Con

San Diego 2021 Il Signore degli Anelli Deluxe Action Figure Box Set

Questa esclusiva confezione da due action figure del Signore degli Anelli mostra Frodo nella sua modalità completamente invisibile, che indossa l’unico Anello di Sauron. In piedi accanto a lui c’è Gollum, che sembra arrabbiato perché qualcuno che gli ha rubato il “tesoro”. La coppia viene confezionata nella replica di un libro aperto con nastri e finestre per la visualizzazione! Perfetto per nascondere l’Anello ai subdoli Hobbit!

San Diego 2021 Cobra Kai Dojo Deluxe Action Figure Box Set

Colpisci per primo! Colpisci forte! Nessuna pietà! I fan della serie Netflix Cobra Kai possono entrare nel loro dojo preferito con questo cofanetto di Cobra Kai! La parte anteriore della scatola mostra Johnny Lawrence e John Kreese nel dojo Cobra Kai, ma aprendola ulteriormente vedrete Daniel LaRusso nel dojo Miyagi-Do Karate! Ogni action figure da 7 pollici è dotata di mani e supporti intercambiabili e la scatola è confezionata in una custodia protettiva.

San Diego 2021 Muppets Bunsen & Beaker Lab Accident Deluxe Action Figure Set

Meemeemee! Beaker è nel panico, perché lui e il dottor Honeydew hanno avuto una specie di incidente di laboratorio! Bruciati da una piccola esplosione e appena stati schiaffeggiati dalla scienza, i due vengono confezionati in una scatola con finestra per visualizzare l’interno.

San Diego 2021 The Crow Eric Draven in Chair Action Figure Box Set

Rappresentando la famosa immagine di Eric Draven seduto su una sedia decorata sul set di The Crow, questo esclusivo cofanetto include una action figure di Eric Draven completamente articolata, un esclusivo accessorio (la sedia) e il Corvo. L’action figure da 7 pollici è confezionata in una scatola dal design che riprende la finestra sul tetto in ciascun lato della scatola!

San Diego 2021 Tron Retro Deluxe Action Figure Box Set

Visita il lontano futuro del 1982! Mentre ci avviciniamo ai 40 anni di Tron, Diamond Select Toys riprende le versioni originali dei giocattoli di Tron per questo nuovo esclusivo cofanetto! Queste tre figure da 7 pollici – Tron, Sark e Flynn – sono realizzate in materiale traslucido per replicare le loro action figure del 1982, con dettagli stampati reattivi alla luce nera. Ciascuno viene confezionato su un blister in stile retrò e tutti e tre sono esposti in una scatola con finestra a colori.

Diamond Select: le esclusive per il San Diego Comic-Con sono già preordinabili

Questi erano solo alcuni prodotti Diamond Select e, proprio nell’evento Comic Con Home 2021 che inizia il 23 e finisce il 25 luglio, ne saranno presentati degli altri. Tutte queste figure sono già preordinabili sul sito ufficiale di Gentle Giant!

