Kingdom Hearts Integrum Masterpiece: la saga è disponibile su Switch

La diaspora della serie su più console è finita: è ora disponibile Kingdom Hearts Integrum Masterpiece su Nintendo Switch, via cloud

Checché se ne possa dire del compromesso (forse temporaneo) del cloud a fronte di anni di attesa, oggi Kingdom Hearts Integrum Masterpiece è finalmente disponibile su Nintendo eShop, portando con sé una saga quanto mai attesa su Nintendo Switch. La raccolta, lo ripetiamo, è fissata per un costo collettivo di cento euro, mentre i tre titoli interessati sono venduti (in ordine) per quaranta, cinquanta e sessanta. Ad eccezione del terzo capitolo, il più recente e caro dei tre, si tratta perlopiù di compilation. Saremo lieti di fornirvi un elenco esaustivo per un franchise che i fan della Grande N, dopo anni di spinoff, hanno saputo attendere con pazienza.

Disponibile la pignatta di Disney e Square: Kingdom Hearts Integrum Masterpiece è qui

Riassumiamo brevemente i contenuti della matrioska di Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, che rende oggi disponibile l’intera saga. 1,5+2.5 HD ReMIX, acquistabile singolarmente per quaranta euro, comprende il primo capitolo, il secondo, Re:Chain of Memories, Birth By Sleep e le cutscene degli episodi per Nintendo DS (358/2 Days e Re:coded). In quanto a 2.8 Final Chapter Prologue, venduto a dieci euro in più, gli episodi contenuti sono tre: Dream Drop Distance (uscito per la prima volta su Nintendo 3DS), Birth By Sleep 0.2 A Fragmentary Passage, e le cutscene di χ raccolte in Back Cover.

Ultimo ma non ultimo abbiamo Kingdom Hearts III, comprensivo del DLC Re+Mind, venduto per sessanta euro singolarmente. Acquistando ogni capitolo per conto suo, ci troviamo di fronte a una spesa di 150 euro; per chi è interessato ad entrare nel delirio narrativo di Tetsuya Nomura, per il quale il debutto di Sora in Smash rappresenta un quanto mai gradito antipasto, l’opzione consigliata è quella di optare per il “capolavoro integrale” fissato a quota 100. Dal canto nostro, potremmo anche esserci sbagliati sul conto del gioco nella nostra anteprima e saremmo felici (salvo intoppi) di rivedere le nostre posizioni con una recensione.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi siete pronti ad impugnare il Keyblade, o vi manca una chiave WPA?