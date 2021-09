Kena: Bridge of Spirits, annunciata la Modalità Foto!

Ad un passo dal lancio, previsto per domani 21 settembre, Ember Lab ha annunciato ufficialmente che in Kena: Bridge of Spirits sarà disponibili la Modalità Foto

Il mese di settembre sta giungendo a termine, così come le tantissime uscite videoludiche che lo hanno visto presentare. Da NBA 2K22 a Lost in Random, da Tales of Arise a Life is Strange: True Colors, da Deathloop a… Kena? Ebbene sì, domani, 21 settembre, è finalmente il giorno di lancio di uno dei titoli più attesi di questo infernale mese. Dopo numerosi rinvii e tante preoccupazioni, il videogioco di Ember Lab è pronto a far capolino su PC, PS4 e PS5, e l’azienda ne ha anche mostrato un interessantissimo trailer di lancio nelle scorse ore. Insomma, ormai ci siamo! Sebbene siamo proprio in procinto dell’uscita, Ember Lab continua a divulgare nuove informazioni sul titolo. Tramite il PlayStation Blog, nelle scorse ore è stata infatti confermata ufficialmente la presenza di una Modalità Foto.

Tra l’altro sarà leggermente diversa rispetto al solito, nel senso che metterà a disposizione dei videogiocatori una o due funzioni atipiche. Invece che la classica Modalità Foto, in cui semplicemente si può fermare il tempo per catturare un freeze di ciò che sta accadendo nel gioco, in Kena potremo utilizzare i personaggi come veri e propri modelli nelle foto. Muovendo la telecamera in Modalità Foto, infatti, i personaggi si gireranno a guardarla e potremo anche spostarli e modificarne la posizione. Con l’occasione, Sony PlayStation ha anche divulgato un ulteriore trailer di Kena: Bridge of Spirits, con protagonista proprio la Photo Mode, che vi lasciamo qua sotto.

Kena: Bridge of Spirits, un nuovo trailer dedicato alla Modalità Foto!

Inoltre, nella Modalità Foto di Kena sarà disponibile anche una funzione “Cheese”, con la quale, una volta posizionata al meglio la fotocamera, potrete dare il comando ai vari personaggi di mettersi in posa. Le pose saranno numerose e diversificate fra personaggio e personaggio. Thomas Varga, producer di Ember Lab, ha detto a proposito della Modalità Foto:

Sviluppare la Modalità Foto e la funzione “Cheese” sono state interessanti opportunità di animazione per noi di Ember Lab. Non solo questa funzione introduce un altro elemento divertente per i videogiocatori, ma ci ha anche permesso di mettere in mostra le personalità dei protagonisti sviluppando ciascuna posa unica.

Avete visto il trailer dedicato alla Modalità Foto di Kena: Bridge of Spirits? Che cosa ne pensate?