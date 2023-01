Iron Man: il titolo di EA Motive potrebbe utilizzare l’Unreal Engine

Più irreale delle doti amatorie di Tony Stark: Motive Studio cerca talenti nell’uso di Unreal Engine, ma saranno per il gioco di Iron Man?

L’uomo di ferro delle Stark Industries ha mandato in sollucchero la stampa di settore in modo mai visto dall’improvvisazione di Robert Downey Junior alla fine del primo Iron Man, ma l’adattamento videoludico di Electronic Arts e Motive Studios potrebbe mettere nei motori dell’armatura nientemeno che l’Unreal Engine. La partnership con Marvel dovrebbe risultare in un titolo action-adventure in single-player e in terza persona. Lo scopo, e citiamo testualmente, è quello di creare “un’esperienza tripla A dai valori di produzione astronomici”. Non si sa molto altro al momento, ma trarre ispirazione dalla “ricca storia” del personaggio fa ben sperare.

Dai mondi gemelli ai mondi di carta: nella corazza di Iron Man batte l’Unreal Engine

Visto il coinvolgimento di EA, mezza community videoludica aveva pronosticato il Frostbite come motore grafico per Iron Man, prima che l’annuncio di lavoro di cui parliamo oggi puntasse i riflettori sull’Unreal Engine. Come ci ha purtroppo insegnato il mondo del lavoro, l’esperienza è tutto: le qualifiche richieste, in questo caso, sono “oltre cinque anni di esperienza” e, cosa più importante, “familiarità con un motore di gioco avanzato come Unreal”. Siamo consapevoli di come l’annuncio opti per una similitudine, ma è di certo quanto basta per farci alzare il sopracciglio.

Non è dunque una conferma ufficiale quella che abbiamo di fronte. Tuttavia, ci prendiamo la libertà di unire i puntini con il recente andamento dei giochi pubblicati da Electronic Arts. Ne abbiamo visti diversi abbandonare Frostbite in favore del motore delle meraviglie targato Epic Games. È successo con Star Wars Jedi: Fallen Order e con il seguito Jedi Survivor (UE4), e lo stesso avverrà con il prossimo Mass Effect (UE5). Sarà il tempo a dirci se lo stesso avverrà con il dongiovanni dal cuore d’acciaio dell’universo Marvel, ma con questo preavviso dubitiamo che si tratti di una… soluzione in Extremis (non abbiamo resistito).

Ora sta a voi dirci la vostra, Veri Credenti: secondo voi il gioco terrà fede all’hype che ha fomentato finora? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming. Excelsior!