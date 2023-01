Lisa Presley: è morta la figlia unica del grande Elsvis

Lisa Presley: ci è stata comunicata la notizia poche ore fa e siamo scioccati. E’ morta la figlia unica del grande Elvis The Pelvis

Purtroppo siamo qui a comunicarvi una tragica notizia. Ne siamo venuti a conoscenza soltanto poche ore fa e siamo rimasti tutti scioccati. Lisa Marie Presley, figlia unica del celebre Elivs Presley, è deceduta in seguito ad un arresto cardiaco.

La cantante aveva 54 anni, e fino a poche ore fa l’avevamo lasciata raggiante sul red carpet dei Golden Globe, dove era andata per supportare Elvis, il film biografico sulla vita del noto genitore.

La sconvolgente morte di Lisa Presley

Solo due giorni fa era presente insieme alla madre Priscilla sul red carpet della cerimonia di premiazione dei Golden Globe, che presentava fra i nominati Elvis, film sulla vicenda iconica di suo padre. In poche ore, dopo un arresto cardiaco e un breve ricovero, è morta a soli 54 anni Lisa Marie Presley, musicista anche lei e unica figlia della stella sfortunata e immortale del Novecento. Il suo ex marito, Danny Keough, che viveva con lei a Calabasas, California, ha provato a rianimarla inutilmente, praticando un massaggio cardiaco prima dell’arrivo dei soccorsi.

Lo ha annunciato in un comunicato la famiglia:

Priscilla Presley e la famiglia Presley sono scioccati e devastati dalla tragica morte della loro amata Lisa Marie. Sono profondamente grati per il supporto, l’amore e le preghiere di tutti e chiedono di rispettare la privacy durante questo momento difficile.

Come figlia unica di una figura così iconica come quella di Elvis, Lisa Marie non ha avuto una vita semplice, con il divorzio dei genitori a 5 anni, la morte del padre quando ne aveva 9. Per molti anni è stata dipendente dalle droghe, prima di avvicinarsi alla setta più potente di Hollywood, quella di Scientology.

Nel corso degli anni ha rilasciato interviste in cui ha parlato di molestie subite e i tabloid hanno spesso insistito in prima pagina sulla sua vita privata, suoi matrimoni con Michael Jackson e Nicolas Cage.

Lisa Marie aveva ereditato Graceland e le intere proprietà di Elvis Presley, vendendone l’80% nel 2005. Ha pubblicato degli album come cantante.

La figlia: Riley Keough

La figlia, Riley Keough, è un’attrice molto brava e in crescita, che ha recitato in film come Mad Max: Fury Road, American Honey e La casa di Jack. Il suo esordio alla regia, War Pony, diretto a quattro mani con Gina Gammell, è stato presentato a Cannes, dove ha vinto la Caméra d’or per la miglior opera prima.

