Star Wars Jedi Survivor: valutazione dell’ESRB precede il day one

Un disturbo nella Forza: in buon anticipo sul lancio del gioco, abbiamo una valutazione di Star Wars Jedi Survivor da parte dell’ESRB

Non sarà il messaggio segreto registrato nell’hardware di R2-D2, ma un’anticipazione dall’ESRB fa sempre piacere e Star Wars Jedi Survivor non fa certo eccezione. Manca poco più di due mesi all’uscita del gioco, ed EA e Respawn Entertainment sono in procinto di apportare gli ultimi ritocchi al titolo. La produzione si avvia ai titoli di coda, ma in attesa della fanfara di John Williams e del lungo scorrimento della premessa narrativa tra le stelle abbiamo un traguardo immancabile del periodo pre-lancio. Del resto, non è neanche la prima volta che il sistema di rating lascia trapelare delle informazioni.

Quando Star Wars incontra l’ESRB, la segretezza degli Jedi ha ben poco per cui definirsi “Survivor”

Per chi non ne fosse al corrente, ricordiamo ancora che l’ESRB è l’equivalente americano del nostro (leggasi: europeo) PEGI: la valutazione dell’età consigliata per Star Wars Jedi Survivor è una T per Teen. In altre parole, si parla più o meno di una via di mezzo tra il 12+ e il 16+ del PEGI. Nella sua descrizione ufficiale, il gioco promette tutti gli elementi che hanno fatto innamorare di Fallen Order (il predecessore) tutti gli amanti della saga. I giocatori si ritroveranno infatti ad “esplorare pianeti alieni usando i loro poteri Jedi per attraversare scenari e combattere corpo a corpo contro vari nemici.”

The Star Wars Jedi: Survivor Deluxe Edition cover art has been revealed on the Xbox and PlayStation store! pic.twitter.com/GY3tEJefzi — Daily Star Wars Games (@DaiIySWGames) December 23, 2022

Naturalmente, se stiamo stappando (telecineticamente, con la Forza) lo spumante è perché i rating tendono a non arrivare se non quando i giochi sono prossimi all’uscita. E considerando che giusto stamattina abbiamo parlato di posticipi, probabilmente Jedi Survivor non ne riceverà. Il titolo è previsto per PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC il 17 di marzo. Molto probabilmente, ben presto ci ritroverete qui per disquisire di patch del day one, fasi gold e quant’altro. Fino ad allora, però, e a rischio di suonare scontati, ci congediamo come solo i fan di Star Wars potrebbero: che la Forza sia con voi.

Ora la vostra dirci a voi sta: di queste anticipazioni cosa pensate? Qui sotto sapere fatecelo, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.