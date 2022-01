Horizon Forbidden West: trailer svela il cast del gioco

Un nuovissimo trailer di Horizon Forbidden West svela gli attori che andranno a formare il cast di questo secondo capitolo

Mentre Microsoft fa incetta di studi famosi, Sony pare rimanere concentrata sullo sviluppo e la diffusione delle proprie esclusive PlayStation come metodo primario per ottenere il favore dell’utenza. Nel mese di gennaio i giocatori PC sono stati graziati dall’arrivo di God of War, il titolo che fa da reboot alla celebre saga del furioso Kratos, stavolta prendendo luogo in un ambiente totalmente estraneo alla mitologia greca. Inoltre, sempre questo mese è previsto il rilascio di Uncharted: Legacy of Thieves Collection, una raccolta che conterrà in modo omnicomprensivo l’intera avventura di Nathan Drake. In aggiunta, anche febbraio sarà un mese importante per i titoli PlayStation: arriverà infatti il tanto atteso Horizon Forbidden West, sequel di Horizon Zero Dawn, e per l’occasione sono stati recentemente rilasciati due trailer, di cui uno va a presentare il cast che incontreremo nel gioco.

Il trailer del cast di Horizon Forbidden West

Come accennato, poche ore fa Guerrilla Games ha pubblicato dei nuovi video trailer di Horizon Forbidden West: uno delinea la storia che caratterizzerà il gioco, consentendo anche di dare uno sguardo generale non solo all’ambientazione già più volte dettagliata negli scorsi mesi, ma anche ai nemici e ai motivi che li spingono a scontrarsi con la protagonista Aloy. Il secondo trailer, invece, introduce il cast di Horizon Forbidden West,con i vari doppiatori che mostrano cosa i giocatori potranno aspettarsi dal gioco. Il video comincia con la doppiatrice di Aloy, Ashly Burch: essa dichiara che stavolta Aloy dovrà assumere un nuovo ruolo di salvatrice del mondo, per poi parlare della relazione tra Aloy e Sylens. Sylens sarà doppiato da Lance Reddick, il quale parla nel trailer della personalità “egomaniaca” che il suo personaggio possiede, e di come essa influenzerà le interazioni nell’Ovest Selvaggio.

Nel trailer possiamo conoscere il doppiatore del nuovo personaggio Kotallo, Noshir Dalal. Kotallo s’imbatte in Aloy in un momento in cui la sua vita si trova ad un punto critico: il suo capo vuole un’alleanza pacifica nell’Ovest Proibito, ed è dunque la sua missione adempiere a questa causa. Insieme a Kotallo ci sarà anche Tilda, la cui voce è donata dalla conosciutissima Carrie-Anne Mosse, già vista in Matrix. L’attrice sostiene come Tilda sia un personaggio piuttosto dinamico e che possiede numerosi misteri. Tornerà poi Varl, doppiato da John Macmillan, e nel sequel di Horizon egli si mostrerà più maturo ed evoluto, disposto a sfidare Aloy quando necessario. Infine, John Hopkins e Erend tornano a loro volta, dovendo fare i conti con la sparizione di Aloy alla fine del primo gioco.

