FIFA 22: svelato il TOTY, la squadra dell’anno!

Scoprite con noi il TOTY di FIFA 22 TOTW 18, il team più forte dell’anno secondo i giocatori dell’ultimo capitolo del franchise di EA Sports

Già da un po’ FIFA 22 è disponibile su PC e console, dopo un breve periodo di Accesso Anticipato, e vi abbiamo portato la nostra recensione completa della versione PC. Nonostante le polemiche dovute alla mancanza dell‘aggiornamento next-gen nella versione PC, il titolo di EA Sports sta andando alla grande anche considerato il lancio disastroso di eFootball, la deriva free-to-play imboccata da quel che era PES di Konami. Vi abbiamo già introdotto al gioco con la nostra guida sul cosa sapere prima di iniziare a giocarlo, e abbiamo anche preparato molti articoli introduttivi. A partire dalla guida ai FIFA Points, per passare ai migliori moduli tattiche e istruzioni giocatore, per finire ai migliori giovani talenti per la modalità Carriera.

Affiancandosi al nostro appuntamento settimanale con il TOTW, ossia il Team of the Week, in FIFA 22, questa volta parliamo dei migliori giocatori dell’anno. David Jackson, VP of brand per EA Sports, ha commentato:

EA Sports FIFA Team of the Year è la voce autentica di milioni di appassionati di calcio, che valutano i più grandi giocatori del mondo e votano per quelli che credono abbiano avuto il maggiore impatto sul bellissimo gioco nel 2o21. Anno dopo anno, siamo eccitati dall’impegno della nostra community calcistica globale e siamo onorati di mostrare i loro undici prescelti in FIFA 22.

🏆 Il meglio del calcio, deciso da voi.

Questo è il vostro #TOTY. pic.twitter.com/SOaiOYPCVj — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) January 20, 2022

FIFA 22: scopriamo insieme il TOTY, la squadra dell’anno!

Vediamo dunque insieme la lista degli “undici” più forti secondo i giocatori di FIFA 22. Spoiler: ci sono ben due italiani!

Kylian Mbappè (FRA) | 97, Paris Saint Germain, Attaccante; Robert Lewandowski (POL) | 98, Bayern Monaco, Attaccante; Lionel Messi (ARG) | 98, Paris Saint Germain, Attaccante; Kevin de Bruyne (BEL) | 96, Manchester City, Centrocampista; Jorginho (ITA) | 97, Chelsea, Centrocampista; N’Golo Kanté (FRA) | 96, Chelsea, Centrocampista; João Cancelo (POR) | 94, Manchester City, Difensore; Rúben Dias (POR) | 97, Manchester City, Difensore; Marquinhos (BRA) | 95, Paris Saint Germain, Difensore; Achraf Hakimi (MAR) | 93, Paris Saint Germain, Difensore; Gianluigi Donnarumma (ITA) | 96, Paris Saint Germain, Portiere.

Che cosa ne pensate del TOTY di FIFA 22? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!