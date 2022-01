God of War: l’uscita su PC è stata spinta dagli studi di Sony

Dopo quattro anni dall’uscita su PS4 di God of War, l’esclusiva di Sony è finalmente giunta anche su PC: il director del titolo spiega in un’intervista cosa abbia convinto l’azienda a portarlo

Il reboot di God of War, una delle saghe più iconiche di PlayStation, fu rilasciato quattro anni fa per mano dello studio Santa Monica. Si è trattato di un capitolo che ha rivoluzionato l’intera serie, portando i giocatori in un ambiente totalmente inedito, con un gameplay e una narrazione dal carattere molto più profondo e immersivo. E mentre queste nuove meccaniche potrebbero aver intimorito inizialmente i fan più grandi di questa saga, i risultati ottenuti sono stati eccezionali.

Il nuovo God of War si è rivelato essere un’opera in grado di stregare l’utenza, tanto da battere lo stesso Red Dead Redemption 2 durante i The Game Awards 2018. In aggiunta, in questi ultimi giorni, l’uscita di God of War su PC ha fatto comprendere l’entusiasmo verso quest’esclusiva anche ai giocatori alieni al mondo PlayStation. Per l’occasione, il director Cory Barlog ha inoltre svelato su Game Informer come lo studio abbia convinto Sony a portare l’esclusiva su un’altra piattaforma.

La pressione degli studi per l’uscita di God of War su PC

Mentre Sony ha già da tempo iniziato a volgere il suo sguardo verso il mercato per PC mediante il PS Now, questo rimane comunque un catalogo non molto vario, e che non garantisce un vero e proprio accesso diretto ai titoli in esso presenti, fruibili unicamente attraverso lo streaming. Tuttavia, da marzo 2020 Sony ha mostrato nel concreto di voler portare diverse esclusive su PC, cominciando da Horizon Zero Dawn, uno dei titoli di punta di PS4. A detta di Barlog, il porting di God of War avrebbe richiesto due anni, dunque ha senso pensare che esso sia iniziato in concomitanza con questa nuova direzione intrapresa dall’azienda. Ma il director di God of War svela un altro aspetto fondamentale, il quale avrebbe guidato l’uscita delle esclusive su PC: si tratta della forte insistenza non solo da parte di Santa Monica, ma anche dagli altri studi interni di Sony.

Nell’intervista a GameInformer, Barlog svela che tale pressione effettuata dagli studi PlayStation sarebbe stata così pesante che avrebbe infine portato ad “esasperare” l’azienda, la quale avrebbe deciso di cedere alle richieste degli studi. Per quanto riguarda invece God of War Ragnarok, il director dice di non avere idea se l’arrivo di God of War su PC spianerebbe la strada anche al suo sequel, che dovrebbe inoltre trovare la sua uscita proprio quest’anno. Eppure, dopo Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War e Uncharted: Legacy of Thieves Collection, non è da escludere la possibilità di vedere ben presto ulteriori importanti titoli PlayStation su PC.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su ulteriori notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gamingper giochi a prezzi vantaggiosi.