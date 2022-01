Dragon Age 4: l’uscita del gioco per il 2022 sarebbe impossibile

Un nuovo rumor, diffuso dal noto insider Tom Henderson, fa capire come l’uscita di Dragon Age 4 per quest’anno non possa essere una possibilità

I The Game Awards 2021 hanno chiuso l’anno in modo più che soddisfacente: oltre alla premiazione, ci sono stati diversi interessanti annunci, prefigurando un futuro pieno di novità da parte dell’industria videoludica. Giunti dunque al 2022, iniziamo già a vedere alcune importanti opere in dirittura d’arrivo, come il gigantesco Dying Light 2, il particolarissimo Sifu, la nuova fatica di Hidetaka Miyazaki Elden Ring e l’immancabile nuova esclusiva PlayStation Horizon Forbidden West. Ma anche se questi giochi andranno certamente ad occupare una considerevole porzione di tempo dei videogiocatori, si sente ancora la mancanza di una serie in particolare, che ormai non si fa viva da diversi anni: quella di Dragon Age. Non sappiamo con certezza come se la stia passando attualmente BioWare, ma delle notizie da un insider ci portano a scoprire alcune indiscrezioni sullo stato del nuovo Dragon Age 4 e sulla sua uscita, la quale appare sempre più lontana.

Il rumor che getta dubbi sull’uscita di Dragon Age 4

Dopo l’accoglienza abbastanza positiva di Dragon Age Inquisition nonostante tutti i problemi tipici dei titoli BioWare, come bug e difficoltà tecniche, lo studio di sviluppo ha annunciato il nuovo gioco durante i The Game Awards 2018 con il consueto teaser trailer, ormai marchio di fabbrica per i nuovi capitoli delle saghe BioWare. Sin da allora sono stati rilasciati altri video dello stesso genere, insieme a concept art e key visual, senza mai approfondire troppo il lato della storia o del gameplay. In passato ci sono state però diverse novità legate alla produzione del gioco: sappiamo come esso sia ricominciato svariate volte, perdendo anche importanti pezzi all’interno del team di sviluppo, tra cui il director stesso.

A source with knowledge of EA's plans has said there's "no chance" that Dragon Age 4 will release in 2022. pic.twitter.com/gFgBYvBmET — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022

Su Twitter, Tom Henderson torna a rivelare alcune informazioni su degli importanti titoli appartenenti ad Electronic Arts, parlando di Battlefield, Star Wars Jedi Fallen Order, Need for Speed e anche Dragon Age 4. Su quest’ultimo, le parole di Henderson non permettono di avere buone speranze, poiché egli afferma in modo esplicito come Dragon Age 4 non abbia alcuna possibilità di trovare un’uscita nel 2022. Queste informazioni sarebbero state ottenute da una sua fonte a conoscenza dei piani di EA, anche se lo stesso publisher aveva accennato in precedenza a una data di rilascio entro il 2023. Intanto, il mese scorso BioWare ha saltato la premiazione dei The Game Awards 2021, dicendo però di trovarsi ancora al lavoro e di essere “eccitati per il prossimo anno”. Può darsi dunque che in un futuro vicino riceveremo ulteriori informazioni.

