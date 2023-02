Hearthstone: il ritorno di Naxxramas con la nuova patch!

Tramite comunicato stampa, Blizzard ha svelato il contenuto della nuova patch di Hearthstone: fra le tante cose, il ritorno di Naxxramas!

Fra tornei ed eventi dedicati, Hearthstone continua ad affascinare il suo pubblico e tanti novizi ad ogni nuovo aggiornamento. Tramite comunicato stampa, Blizzard ha svelato il contenuto della nuova patch e ci prepara al ritorno di Naxxramas. Il 14 febbraio sarà disponibile la patch 25.4, con il Mini-set da 38 carte de L’Avanzata del Re dei Lich, Ritorno a Naxxramas, che include potenti servitori Leggendari, sette nuovi servitori di due tipi e una carta Luogo per la classe del Cavaliere della Morte. In più, le battaglie raggiungeranno un livello mitico nell’ultimo aggiornamento per Mercenari.

La battaglia per Lunargenta acquista sempre più slancio, mentre la terrificante necropoli di Naxxramas si unisce all’Avanzata del Re dei Lich! Il Mini-set da 38 carte comprende quattro servitori Leggendari unici, tra cui la Regina del Gelo Sindragosa, il primo servitore del Cavaliere della Morte con Rune miste. Giocatori e giocatrici potranno accedere all’Ala dei Costrutti, un nuovo Luogo per la classe del Cavaliere della Morte, e creare sinergie con sette nuovissimi servitori di due tipi. Ma nessuna paura: ci sono moltissime carte pronte ad aiutare la controffensiva degli Elfi del Sangue!

Per la modalità Mercenari arrivano sei nuovi Mercenari e il sistema di gioco Assalto al Boss, che segna il completamento di questa modalità di gioco. Giocatori e giocatrici possono aggiungere sei nuovi Mercenari al loro gruppo e sfidarli a combattere contro i boss per ottenere la Fama. L’Assalto al Boss si rinnova ogni settimana, sbloccando un nuovo boss ogni giorno e dando così ai giocatori moltissime opportunità per ottenere e spendere la Fama oltre il livello massimo.

Hearthstone: il ritorno di Naxxramas e il trailer di 8 anni fa!

I Mercenari otterranno un’identità di fazione, con l’arrivo dei servitori di due tipi nella modalità, che permette a giocatori e giocatrici di creare sinergie tra Umani e Non Morti, tra Celestiali e Bestie, e molto altro. Inoltre, molti Mercenari otterranno delle bandiere di fazione per annunciare la loro scelta di allearsi con gli Esploratori, la Legione, l’Impero, il Flagello o i Pirati. Queste nuove bandiere di fazione si aggiungono alle etichette di Orda e Alleanza, consentendo di creare sinergie aggiuntive con le Abilità, gli Equipaggiamenti e i Tesori.

Infine, giocatori e giocatrici potranno mostrare il loro amore per i loro adorabili amici corgi con nuovi oggetti cosmetici! Darion guida la squadra degli appassionati di corgi con il pacchetto del Cavaliere della Morte, mentre Nemsy mostra la sua mascotte Corgi nel suo pacchetto dello Stregone. Entrambi i pacchetti sono disponibili nel negozio.

E questo era tutto: Naxxramas torna su Hearthstone a partire dal prossimo 14 febbraio! Fateci sapere se state giocando al titolo di Blizzard qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!