Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa è la prima espansione del 2022

Blizzard ha annunciato quali saranno le novità in arrivo nel 2022 per Hearthstone, presentando la nuova espansione Rotta per la Città Sommersa

Pur avendo ormai ben otto anni di onorato servizio, Hearthstone rimane ancora uno dei titoli più giocati di Blizzard, in grado ancora oggi di battere la concorrenza su quasi tutti i fronti. Questo a discapito della sua nascita originaria, che lo vedeva come un progetto per mobile nato perlopiù con l’intento di voler dare vita a un passatempo gratuito basato sul collezionare carte, ispirato all’universo di Warcraft. Giunti nel 2022, Hearthstone rimane all’apice del suo successo dominando i suoi rivali, e come al solito anche quest’anno il gioco si rinnoverà con l’aggiunta di una prima nuova espansione, denominata Rotta per la Città Sommersa. Essa andrà ad aggiungere parecchie novità inedite, che andremo a presentare nelle righe seguenti ai giocatori interessati e a coloro che magari vorrebbero iniziare ad approcciare il titolo.

L’espansione Rotta per la Città Sommersa arriva su Hearthstone

Innanzitutto, ai giocatori neofiti o veterani verrà concessa la possibilità di visitare una delle città più antiche e inesplorate di Hearthstone, Zin-Azshari, situata tra le onde del mare da ben più di 10mila anni. Verrà così organizzata una vera e propria spedizione per esplorare questo reame sperduto, andando a visitare un mondo meraviglioso e al contempo terrificante. Per sopravvivere nella Città Sommersa sarà cruciale utilizzare abilità per modificare i propri mazzi, e si potranno ottenere delle potenti nuove carte da usare nei combattimenti contro i temibili nuovi servitori. Tra quest’ultimi, che saranno un’aggiunta permanente di Hearthstone, ci saranno anche coloro che prenderanno il nome di Naga: si tratta di esseri vendicativi, finiti in rovina a causa della loro sete di potere e destinati alla sofferenza eterna; essi sono molto abili nell’utilizzo di Magie, e doneranno bonus quando il giocatore andrà ad usarle nella propria mano.

Saranno presenti anche due nuove abilità: Dragaggio e Colosso. Dragaggio consentirà di guardare le ultime tre carte del proprio mazzo, portando il giocatore a sceglierne una da mettere in cima; abilità ottima per quei momenti in cui la carta necessaria si trova proprio alla fine! Inoltre, le carte Dragaggio saranno combinabili con quelle di Azshara, mettendo una carta “Sommersa” in fondo al mazzo. L’abilità Colosso fa apparire i servitori Colosso, creature mastodontiche troppo grandi per rimanere contenute in una sola carta; essi si presenteranno allora come appendici aggiuntive, evocate insieme alla carta principale anche quando il servitore Colosso non viene giocato nella mano.

L’espansione Rotta per la Città Sommersa di Hearthstone porterà all’interno del gioco un totale di 135 nuove carte, e il preacquisto è già disponibile. Con il Mega Pacchetto anche i giocatori novizi potranno accedere in modo ottimale all’espansione, che comprenderà 80 buste di Rotta per la Città Sommersa, 5 buste Dorate, 2 carte Leggendarie, il modello eroe Regina Azshara, il dorso della stessa, 5 buste di Mercenari e gli Extra della Battaglia. L’espansione uscirà ufficialmente a partire dal 12 aprile 2022.

