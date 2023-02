Atomic Heart: svelati i requisiti della versione PC!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Atomic Heart, l’FPS di Mundfish che arriverà il prossimo 21 febbraio su PC e console

In un corto mese di febbraio comunque ricco di uscite importanti, da Hogwarts Legacy ad Octopath Traveler II, giorno 21 arriverà anche l’atteso FPS con elementi RPG creato da Mundfish, Atomic Heart. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S ed è già, ovviamente, attorniato da critiche di ogni tipo. Critiche anche giustificabili, considerando che Mundfish è un’azienda di sviluppo russa e che Atomic Heart è un titolo pregno di ideologia filorussa. E considerando il periodo storico, ci sta che la gente si indigni.

Con l’avvicinarsi del lancio del titolo, Mundfish ha svelato nuove informazioni e dettagli. Stamattina, ad esempio, è arrivata la lista trofei completa. In questa sede, invece, andremo a vedere i requisiti della versione PC. Mundfish ha predisposto sei diverse configurazioni, che variano in base alla risoluzione, alle opzioni grafiche e, ovviamente, agli FPS. La cosa interessante da notare è che ben cinque configurazioni su sei prevedono come target i 60fps. Tutte quante, invece, richiedono almeno 90GB di spazio libero al lancio e, ad eccezione per le prime due minime, è anche richiesto un SSD. Vediamole nel dettaglio.

I requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Atomic Heart: sei diverse configurazioni!

La prima configurazione è chiamata “Minimum 30fps“, ed è la seguente:

30FPS

Risoluzione : 1080p

: 1080p Opzioni Grafiche : Low

: Low CPU : Intel Core i5-2500 | AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-2500 | AMD Ryzen 3 1200 GPU : GeForce GTX 960 | Radeon R9 380

: GeForce GTX 960 | Radeon R9 380 RAM : 8 GB (12GB raccomandati)

: 8 GB (12GB raccomandati) Spazio Necessario: 90GB HDD (SSD raccomandato)

La seconda configurazione è chiamata “Minimum 60fps“, ed è la seguente:

60FPS

Risoluzione : 1080p

: 1080p Opzioni Grafiche : Low

: Low CPU : Intel Core i5-6500 | AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-6500 | AMD Ryzen 3 1200 GPU : GeForce GTX 1060 | Radeon RX 580

: GeForce GTX 1060 | Radeon RX 580 RAM : 8 GB (12 GB raccomandati)

: 8 GB (12 GB raccomandati) Spazio Necessario: 90GB HDD (SSD raccomandato)

La terza configurazione è chiamata “Medium“, ed è la seguente:

60FPS

Risoluzione : 1080p

: 1080p Opzioni Grafiche : Medium

: Medium CPU : Intel Core i5-6600K | AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-6600K | AMD Ryzen 5 1400 GPU : GeForce GTX 1070 | Radeon RX 5600 XT

: GeForce GTX 1070 | Radeon RX 5600 XT RAM : 16 GB

: 16 GB Spazio Necessario: 90GB SSD

La quarta configurazione è chiamata “High“, ed è la seguente:

60FPS

Risoluzione : 1080p

: 1080p Opzioni Grafiche : High

: High CPU : Intel Core i5-7600K | AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-7600K | AMD Ryzen 5 1600 GPU : GeForce GTX 1080 | Radeon RX 5700 XT

: GeForce GTX 1080 | Radeon RX 5700 XT RAM : 16 GB

: 16 GB Spazio Necessario: 90 GB SSD

La quinta configurazione è chiamata “Ultra“, ed è la seguente:

60FPS

Risoluzione : 1080p

: 1080p Opzioni Grafiche : Ultra

: Ultra CPU : Intel Core i7-7700K | AMD Ryzen 5 2600K

: Intel Core i7-7700K | AMD Ryzen 5 2600K GPU : GeForce RTX 2070 S | Radeon RX 6700 XT

: GeForce RTX 2070 S | Radeon RX 6700 XT RAM : 16GB

: 16GB Spazio Necessario: 90 GB SSD

Infine, la sesta configurazione è chiamata “Ultra 4K“, ed è la seguente:

60FPS

Risoluzione : 2160p

: 2160p Opzioni Grafiche : Ultra

: Ultra CPU : Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5-3600K

: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5-3600K GPU : GeForce RTX 3080 | Radeon RX 6800 XT

: GeForce RTX 3080 | Radeon RX 6800 XT RAM : 16GB

: 16GB Spazio Necessario: 90GB SSD

Questi erano i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Atomic Heart.