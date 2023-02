Recensione Hollyland Lark C1: il miglior amico dei Creator

Recensione Hollyland Lark C1. Ecco la nostra prova del microfono wireless per smartphone, per chi vuole migliorare le proprie riprese

Hollyland con il suo nuovo Lark C1 strizza l’occhio al pubblico dei Creator’s, ma non solo, il nuovo dispositivo mobile, dedicato a smartphone (iPhone e Android) grazie alla sua essenza wireless si propone sul mercato come soluzione ideale per migliorare la qualità audio delle nostre riprese.

E, punto di forza di questo dispositivo è sicuramente la portabilità. Chi realizza video in movimento, che magari è sempre in viaggio, e necessità di comodità durante il trasporto sa bene di quanto sia scomodo portare con se oltre che, alla fotocamera, il relativo treppiede, ulteriori ottiche, microfoni Add-In e tanto altro. Con un peso che inevitabilmente lieviterà all’interno del tipico “zaino da Fotografo”, di cui per altro, ne abbiamo anche recensiti alcuni nel corso del tempo.

Il vantaggio di una soluzione del genere? Sfruttare le enormi potenzialità che hanno oggi i nostri smartphone, e migliorare l’unico punto debole limitante, l’audio. Con due prodotti (microfoni e Smartphone) che entrano comodamente in tasca. Ma bando alle ciance, avrà soddisfatto le nostre aspettative il nuovo Hollyland Lark C1? Scopriamolo insieme!

Primo impatto e scheda tecnica | Recensione Hollyland Lark C1

Nel package troviamo i microfoni, l’astuccio dedicato, dove è anche inserita la custodia per la ricarica dei microfoni, ed il relativo cavo per la ricarica, che è di tipo USB-C, come è giusto che sia. Sono poi presenti anche due adattatori in tessuto per ridurre l’impatto del vento sui microfoni, ma essi serviranno solo in caso di forte vento. Difatti i due microfoni sono dotati di riduzione del rumore attiva che funziona abbastanza bene.

Il nuovo Hollyland Lark C1 è realizzato in alluminio, il peso è molto ridotto, ma la qualità percepita è alta, ed è anche abbastanza solido al tatto. Quello che è il ricevitore deve essere collegato direttamente al Device che utilizziamo, ed automaticamente si accoppieranno i due Microfoni, il Feedback è dato subito dai LED, integrati, che inizieranno a lampeggiare. In caso non avverrà basterà forzare il pairing manualmente pigiando il tasto giallo.

Molto intuitivo e di facile utilizzo questo prodotto di Hollyland, che a partire dal design, scelta dei colori per alcuni tasti, ed infografiche con icone, è immediatamente riconoscibile e di rapido utilizzo. Proprio quindi, come accade con un paio di cuffie Wireless, come verrano estratti e collegati inizieranno a funzionare.

Con una portata fino a 200 metri, i nuovi microfoni arrivano anche dotati di funzionalità di riduzione del rumore, ovviamente disattivatile all’occasione, questo perché in ambienti silenziosi potrebbe generare rumore, ma è un must da avere in caso di ambienti rumorosi. La latenza invece per quanto riguarda la portata massima, è pari a 0,08 secondi, se non avete idea di quanto sia, è relativamente contenuto rispetto ai suoi diretti competitor di fascia. La connessione potrebbe poi in alcuni casi andare oltre i metri dichiarati, ma il dato fornito si basa su test effettuati senza incidere molto sulla “perdita”.

I microfoni sono di tipo omnidirezionale, le frequenze viaggiano nel range dei 20 Hz, e la qualità si traduce in una buona resa, a patto che sia comunque non eccessivamente lontano dalla bocca dell’interlocutore.

Feature | Recensione Hollyland Lark C1

Continuiamo la recensione di questo Hollyland Lark C1 con le Feature particolari. L’azienda ha anche un App dedicata, si chiama LarkSound, e serve per gestire (sia su iPhone che su Android) le opzioni della cancellazione del rumore, regolando anche il livello di tale soppressione. Inoltre si potrà visualizzare lo stato di batteria, e, cosa molto importante aggiornare il Firmware.

Sempre dall’App, si potrà attivare la funzione speaker out, decisamente indispensabile, in quanto per riascoltare un video registrato con microfono collegato bisognerebbe sconnetterlo per poi riprodurre l’audio, invece con la funzione precedentemente riportata, verranno semplicemente messi in Stand-By ma restano collegati, e si potrà riprodurre poi l’audio registrato.

I microfoni posseggono un ingresso USB-C dedicato, questo è un bene, in quanto potrebbero anche essere utilizzati collegati ad un powerbank ad esempio, insomma, anche in fase di carica.

Autonomia e considerazioni finali

Chiudiamo con il tema dell’autonomia, cruciale per questo tipo di prodotti, la batteria dei singoli microfoni è di 140 mAh, e garantisce 8 ore di utilizzo continuo. La ricarica invece avviene in 90 minuti dallo 0/ 100% con la custodia di ricarica, e sempre 90 minuti, è la ricarica della custodia.

Giunti al termine di questa recensione arriviamo al prezzo, 229,00 euro per portarsi a casa questi Hollyland Lark C1, un costo che seppur può sembrare alto, per avere un prodotto di qualità in questo segmento non è da considerare proibitivo. Considerando la sua resa sul campo pratico, che è davvero ottima. Non resta che salutarvi ed aspettarvi alla prossima recensione.

Hollyland Lark C1 Microfono Lavalier Wireless per iPhone con Lightning Certificato MFi 200M 8H Cancellazione del Rumore Plug-Play 2.4GHz Micro Lavalier Senza Fili per YouTube TikTok Vlog Microfono iPhone Certificato MFi, Qualità Audio Hi-Fi. Il sistema microfonico wireless per 2 persone Hollyland Lark C1 è autorizzato con certificazione MFi ed è ricercabile nel database degli accessori con licenza MFi. Con un'interfaccia Lightning certificata MFi, una frequenza di campionamento di 48 kHz e una profondità di 16 bit, Lark C1 offre un audio digitale cristallino con una risposta in frequenza di 20 Hz-20 kHz.