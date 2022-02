Halo Infinite: ecco come sarà la modalità Forge secondo dei leak

Pare che il supporto a Halo Infinite da parte di 343 Industries continuerà per ancora molto tempo: tra tutte le nuove feature che verranno aggiunte in futuro, dei recenti leak hanno mostrato delle immagini di quello che dovrebbe essere la futura modalità Forge di Halo Infinite. Di seguito tutti i dettagli

Continua il supporto da parte di 343 Industries a Halo Infinite (di cui abbiamo realizzato due recensioni, sul multiplayer e sulla campagna singleplayer), l’ultimo capitolo della celebre saga sparatutto in prima persona: oltre alle novità della stagione 2 e le altre nuove modalità multiplayer in sviluppo infatti, si è già parlato in passato di Forge, una nuova modalità in cui si potranno creare, modificare e personalizzare mappe, in arrivo non prima dell’estate. Ebbene, nonostante il lancio sia lontano, pare che dei recenti leak abbiano mostrato alcune immagini e clip di questa nuova modalità. Vediamo quindi di seguito i dettagli.

Halo Infinite modalità Forge: modificare bioma, clima e altro

Tali leak arrivano dall’utente Twitter @leaks_infinite, che si è tuffato nei file del gioco e ha scoperto tanti potenziali e interessanti dettagli sulla modalità Forge. Apparentemente, la modalità consentirà ai giocatori di modificare alcuni aspetti di interesse delle mappe multiplayer, inclusi l’ora del giorno, il clima e altro ancora. Nel frattempo, sembrano essere presenti anche opzioni per quanto riguarda oggetti ed effetti visivi, come lucciole, sfere luminose, i monitor, vari effetti visivi e persino pupazzi di neve e case di pan di zenzero.

Questa notizia interesserà sicuramente i fan, considerando che, sebbene 343 Industries avesse inizialmente pianificato di rivelare nuovi dettagli su modalità coop, Forge e in generale sulla roadmap a gennaio, il l’head of creative dello studio Joseph Staten ha recentemente affermato di non essere ancora del tutto pronto a parlarne, e che c’era bisogno di più tempo per portare a termine i piani.

Per rimanere aggiornati su Halo Infinite, Forge e su tutte le più importanti novità del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK.