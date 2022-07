Gran Turismo 7: Sony PlayStation dà il via all’evento World Series

Tramite comunicato stampa, Sony PlayStation ha svelato l’avvio del Gran Turismo World Series, il primo evento mondiale dedicato a Gran Turismo 7: scopriamo insieme tutti i dettagli

Gran Turismo 7 è stato ed è tuttora, al netto di una vasta gamma di polemiche che lo volevano per forza confrontare al “rivale” Forza Horizon 5, un ottimo esponente della serie di Polyphony Digital in esclusiva Sony PlayStation, come vi abbiamo abbondantemente espresso nella nostra recensione. Ed è stata proprio la stessa Sony, tramite un post sul PlayStation Blog apparso recentemente, ad annunciare un nuovo evento eSport di Gran Turismo 7. Chiamato proprio World Series, la coppa sarà strutturata in due campionati diversi: la Nations Cup, disputata tra i migliori piloti di nazionalità differenti, e la Manufacturers Cup, nella quale gli sfidanti sono chiamati a rappresentare le principali case automobilitistiche.

Il primo appuntamento è stato con il round 1 del World Series. I piloti rappresentanti dei 12 costruttori di punta si sono contesi la Manufacturers Cup in una gara che è stata trasmessa ieri, 23 luglio. I 16 migliori piloti della Nations Cup 2021, invece, gareggeranno alle 15 di oggi, domenica 24 luglio. Le gare proseguiranno poi il prossimo weekend, con un evento dal vivo. Il World Series Showdown andrà a riunire i migliori piloti del mondo nella spettacolare cornice del Red Bull Hangar-7 di Salisburgo, in Austria. Il primo appuntamento dal vivo di Gran Turismo dopo il World Tour di Sydney del 2020 e che sarà trasmesso in diretta: 12 squadre di tre piloti ciascuna si affronteranno alle 21 di sabato 30 luglio nella Manufacturers Cup, mentre i 32 piloti in lizza per la Nations Cup scenderanno in posta alle 21 di domenica 31 luglio.

La Gran Turismo World Series è appena partita: scaldate i motori!

Il team Toyota, campione della scorsa edizione del Manufacturers Cup, si è fatto valere nelle gare online ma Subaru, campione nel 2019, sembra in grado di insidiare la sua posizione di forza grazie agli abili piloti del suo team. Al campionato parteciperà per la prima volta anche Genesis, che sarà rappresentata nel round 1 e a Salisburgo. Sul fronte della Nations Cup, le stelle della stagione 2021 affronteranno a Salisburgo i piloti più veloci della prima stagione online di questa edizione. La posta in gioco è altissima, dato che i piloti si contenderanno un posto ai prossimi due World Series e alle finali mondiali di novembre, che si disputeranno a Monaco. L’uomo da battere sarà l’italiano Valerio Gallo, campione dell’edizione 2021.

E questo è tutto ciò che abbiamo da dirvi sulla Gran Turismo World Series, che si sta svolgendo anche in questo momento e che riprenderà a far battere i cuori degli appassionati di corse il prossimo fine settimana. Fateci sapere se seguirete l’evento qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!