MultiVersus: la lista trofei completa del concorrente di Smash Bros!

Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di MultiVersus, il titolo di Player First Games e Warner Bros che si è fortemente ispirato a Smash Bros nelle sue meccaniche di base

Ve ne abbiamo parlato in un’anteprima basata sull’Alfa (che trovate cliccando qui) e stiamo spolpando anche la Beta aperta al pubblico uscita recentemente, quindi possiamo già iniziare a dirvi che no, MultiVersus non sembra essere il classico clone di Smash Bros. Le possibilità di espansione di un titolo del genere, soprattutto sulla base della sua natura free-to-play e delle possibilità (monetarie e tecniche) di un’azienda come Warner Bros, nonché anche del suo immenso patrimonio di proprietà intellettuali da cui attingere per quel che riguarda i personaggi, ci fanno ben sperare. Recentemente, l’azienda ha anche divulgato la lista trofei completa, quindi oggi ci rivolgiamo a voi, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di MultiVersus consta di 29 statuette totali, di cui 14 di bronzo, 7 d’argento, 7 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. In questo caso, considerando la natura totalmente competitiva del titolo, non vediamo il bisogno di utilizzare la classica formula di avvertenza di spoiler: sono tutti trofei legati a tecnicità del gioco, quindi potete andare tranquilli. Detto ciò, iniziamo!

I trofei di bronzo

Iniziamo la guida con le statuette di bronzo:

Toast al merito : Dai 5 toast ad altri giocatori

: Dai 5 toast ad altri giocatori Riprova, sarai più fortunato : Accetta 100 rivincite

: Accetta 100 rivincite Organizzatore d’incontri : Gioca a 1 match in matchmaking

: Gioca a 1 match in matchmaking Si fa sul serio : Esegui 30 Lanci fuori dal ring

: Esegui 30 Lanci fuori dal ring Fai amicizia : Vinci 10 match in matchmaking

: Vinci 10 match in matchmaking Porta un amico : Esegui 10 doppi Lanci fuori dal ring

: Esegui 10 doppi Lanci fuori dal ring Attento a non cadere : Esegui 10 Lanci fuori dal ring con Pestata discendente

: Esegui 10 Lanci fuori dal ring con Pestata discendente Volareee! : Esegui 10 Lanci fuori dal ring dal lato superiore della Zona di Esplosione

: Esegui 10 Lanci fuori dal ring dal lato superiore della Zona di Esplosione Sono mancino : Esegui 10 Lanci fuori dal ring dal lato sinistro della Zona di Esplosione

: Esegui 10 Lanci fuori dal ring dal lato sinistro della Zona di Esplosione Destrorso : Esegui 10 Lanci fuori dal ring dal lato destro della Zona di Esplosione

: Esegui 10 Lanci fuori dal ring dal lato destro della Zona di Esplosione Specialista in caduta libera : Esegui 10 Lanci fuori dal ring dal lato inferiore della Zona di Esplosione

: Esegui 10 Lanci fuori dal ring dal lato inferiore della Zona di Esplosione Occhio alla testa : Esegui 20 Lanci fuori dal ring con un proiettile

: Esegui 20 Lanci fuori dal ring con un proiettile Socievole : Gioca a 25 match in un gruppo

: Gioca a 25 match in un gruppo Colpo basso: Esegui 10 lanci fuori dal ring

I trofei d'argento

Passiamo ai trofei d’argento:

Ben tostati : Dai 10 toast ad altri giocatori

: Dai 10 toast ad altri giocatori Ring-ring, c’è nessuno? : Esegui 50 Lanci fuori dal ring

: Esegui 50 Lanci fuori dal ring Esibizionista : Vinci 100 match in matchmaking

: Vinci 100 match in matchmaking I Lanci fuori dal ring sono meglio in coppia : Esegui 25 doppi Lanci fuori dal ring

: Esegui 25 doppi Lanci fuori dal ring Scendi? : Esegui 50 Lanci fuori dal ring con Pestata discendente

: Esegui 50 Lanci fuori dal ring con Pestata discendente Prendi questo : Esegui 50 Lanci fuori dal ring con un proiettile

: Esegui 50 Lanci fuori dal ring con un proiettile Anima della festa: Gioca a 100 match in un gruppo

I trofei d'oro e il trofeo di platino

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Toast per tutti : Dai 100 toast ad altri giocatori

: Dai 100 toast ad altri giocatori Pestachiappette supremo : Esegui 100 Lanci fuori dal ring

: Esegui 100 Lanci fuori dal ring Sua maestà, il trono è vostro : Vinci 300 match in matchmaking

: Vinci 300 match in matchmaking E anche il tuo cagnolino! : Esegui 100 doppi Lanci fuori dal ring

: Esegui 100 doppi Lanci fuori dal ring Piano terra : Lanci fuori dal ring: Esegui 100 Lanci fuori dal ring con Pestata discendente

: Lanci fuori dal ring: Esegui 100 Lanci fuori dal ring con Pestata discendente Preferisco stare a distanza : Esegui 200 Lanci fuori dal ring con un proiettile

: Esegui 200 Lanci fuori dal ring con un proiettile Festaiolo: Gioca a 500 match in un gruppo

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di MultiVersus:

Maestro dei trofei: Ottieni tutti i trofei per ottenere questo trofeo

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di MultiVersus. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti del titolo di Warner Bros, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!