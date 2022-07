Nintendo Switch Sports: in arrivo un nuovo aggiornamento gratuito

Tramite comunicato stampa, Nintendo ha annunciato l’arrivo del nuovo aggiornamento gratuito di Nintendo Switch Sports, che va ad aggiungere una discreta quantità di novità e bilanciamenti: scopriamo insieme tutti i dettagli

Di Nintendo Switch Sports vi abbiamo parlato davvero molto, sia in una corposa anteprima a qualche settimana dal lancio, sia nella nostra recensione completa che potete trovare cliccando qui. Un titolo che decisamente rimanda ai fasti di Wii Sports, sebbene forse ai tempi fosse un franchise più iconico, e che Nintendo, come già annunciato, continuerà a supportare nei mesi e negli anni a venire con tanti aggiornamenti e DLC. Tramite comunicato stampa, la grande N ha intanto annunciato la data d’uscita del prossimo aggiornamento gratuito del titolo, che arriverà il prossimo 27 luglio e che aggiungerà una serie di novità all’interno del gioco, inclusi update per Calcio, Pallavolo e le competizioni online. Scopriamo i dettagli insieme.

Dopo aver installato l’update, si potrà utilizzare un controller Joy-Con e la fascia per la gamba (inclusa con la versione fisica del gioco e disponibile per l’acquisto separato) per giocare in partite di Calcio quattro contro quattro e uno contro uno. Utilizzando la fascia per la gamba, i calciatori in erba potranno calciare nella vita reale, consentendo al gioco di trasformare ogni movimento in un’azione all’interno di Nintendo Switch Sports. Allo stesso modo, sarà possibile eseguire uno scatto nel gioco muovendo le mani, come se si stesse correndo sul posto.

Nintendo Switch Sports porta alcune novità con il nuovo aggiornamento gratuito

L’update non sarà rivolto solamente a chi utilizza la fascia per la gamba. Alla Pallavolo verranno aggiunte nuove mosse chiamate attacco con finta e servizio bomba, mentre la Pro League verrà arricchita con i nuovi ranghi S e ∞, che permetteranno ai giocatori più competitivi di raggiungere vette ancora più alte nel gioco online. E quando non starete giocando o mirando a nuovi ranghi nella modalità Gioca con tutto il mondo, potrete unirvi facilmente alle partite nella modalità Gioca con gli amici usando i nuovi ID Room, per rendere le partite a Nintendo Switch Sports con gli amici lontani ancora più semplice.

Che cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento gratuito di Nintendo Switch Sports?