Ghost of Tsushima: gli ultimi dati sulle vendite

Sony ha reso noti ieri gli ultimi dati riguardanti le vendite del titolo in esclusiva Ghost of Tsushima. Ve li sveliamo in questa news

Sony ha annunciato che Ghost of Tsushima, il titolo open open world action-adventure in salsa samurai di Sucker Punch, ha segnato vendite per oltre 8 milioni di unità dal suo lancio nel luglio 2020. Il CES 2022 di ieri è stato un evento ricco di eventi in particolare per quanto riguarda PlayStation, con Sony che ha annunciato ufficialmente PlayStation VR2 e Horizon Call of the Mountain. Tuttavia, sono stati condivisi anche altri aggiornamenti più piccoli ma comunque significativi, come i dati di vendita aggiornati per Ghost of Tsushima. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ghost of Tsushima: vendite per 8 milioni di copie, un successo straordinario per l’avventura di Jin Sakai

È stato confermato che il gioco di azione e avventura samurai open world di Sucker Punch Ghost of Tsushima ha fatto registrare vendite per 8 milioni di copie in tutto il mondo. Il dato include sia la versione originale per PS4 lanciata nel 2020, sia Ghost of Tsushima Director’s Cut, che è disponibile sia per PS5 che per PS4 ed è arrivato sul mercato nel 2021.

We're thrilled and amazed that #GhostOfTsushima has officially sold more than 8 million copies! Thank you so much to everyone who has played since launch! We are so incredibly appreciative and grateful for the support! pic.twitter.com/AQfyqviBlK — Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) January 5, 2022

All’ultimo conteggio reso noto pubblicamente, Ghost of Tsushima aveva venduto 6,5 milioni di unità in tutto il mondo. Quando Sony ha annunciato questa cifra, ha anche confermato che era in lavorazione un adattamento cinematografico del gioco, con Chad Stahelski, il regista di tutti e quattro i film di John Wick, in qualità di regista.

Al momento dell’uscita della versione riveduta e migliorata del gioco in questione abbiamo avuto modo di recensire quest’ultimo lodando in particolar modo la sopraffina veste grafica e il DLC “L’isola di Iki“. Per altri dettagli vi invitiamo a leggere la recensione stessa. Se invece volete saperne di più sull’espansione multigiocatore di Ghost of Tsushima vi rimandiamo a questo articolo. Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima è disponibile su PS5 e PS4.

Che ne pensate del successo ottenuto da questo titolo? Avete avuto modo di giocarlo nei mesi scorsi? Fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.