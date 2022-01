Dying Light 2: il titolo sfrutterà la tecnologia RTX di Nvidia

Un nuovo trailer del prossimo Dying Light 2 preannuncia la futura compatibilità del titolo con la tecnologia RTX di Nvidia e con il DLSS

Dying Light 2, nuovo capitolo della saga action survival horror sviluppata da Techland, uscirà il 4 febbraio su tutte le piattaforme di nuova e vecchia generazione. A proposito di hardware, stando alle ultime notizie, Dying Light 2 su PC girerà ottimamente per tutti i possessori delle nuove schede Nvidia. Preparatevi dunque a saltare tra un tetto e l’altro e a uccidere zombie con il DLSS attivo e con pieno supporto alla tecnologia Ray Tracing. Scopriamo i dettagli tecnici di seguito.

Dying Light 2 sarà compatibile con le nuove schede Nvidia RTX

Insieme al recente annuncio delle nuove schede grafiche RTX 3090 Ti e RTX 3050 (rispettivamente quelle di bassa gamma e top di gamma), Nvidia ha rilasciato sui suoi canali una serie di trailer che preannunciano la compatibilità per diversi titoli delle tecnologie proprietarie Nvidia. Tra i videogiochi citati c’è stato spazio anche per The Day Before, in uscita il prossimo giugno, ma soprattutto per l’atteso Dying Light 2 Stay Human. Il trailer ha messo in evidenza le migliorie grafiche nell’utilizzo da parte di Dying Light 2 delle schede grafiche Nvidia. In particolare, le riflessioni in Ray Tracing, le ombre e l’illuminazione globale.

Inoltre, è stata confermata l’implementazione del DLSS, che aiuterà il titolo a migliorare le performance in 4K. Nonostante Techland ancora non abbia ancora fornito le specifiche hardware per il 4K, per far girare il titolo a 1080p/60fps con il RT attivo occorreranno le seguenti specifiche: Intel Core i5-8600K oppure AMD Ryzen 7 3700X, 16 GB RAM con GeForce RTX 3080 a 10 GB VRAM. Attendiamo dunque, non solo le specifiche per il 4K, ma anche ulteriori gameplay dalle versioni Xbox One e PS4. Techland ha recentemente dichiarato infine, che nel gioco saranno presenti circa 500 pezzi unici di equipaggiamento.

