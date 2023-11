BLUETTI AC70: l’energia sostenibile in viaggio diventa compatta

La crisi climatica e quella energetica, derivanti dai tumultuosi sviluppi geopolitici a livello globale, stanno spingendo a riconsiderare il nostro modo di rapportarci al consumo di energia

Con l’arrivo della stagione fredda, caratterizzata da spese crescenti, si è osservato un aumento dell’interesse verso soluzioni “alternative” in grado di alleggerire notevolmente i costi energetici, contribuendo simultaneamente alla lotta contro il cambiamento climatico.

Energia compatta per il futuro

Grazie alle tecnologie innovative, costantemente aggiornati, i dispositivi per l’auto produzione di energia elettrica sono ora più accessibili e possono rappresentare un cambiamento significativo sia per il bilancio familiare che per l’ambiente.

Per consentire alle persone di diventare indipendenti dalla rete elettrica nazionale in situazioni di emergenza o per godersi appieno le attività all’aperto, BLUETTI, un’azienda leader nel settore dello stoccaggio di energia pulita, presenta la nuova AC70.

Questa centrale elettrica offre una potenza continua di 1.000W ed è dotata di prese multiple per collegare contemporaneamente diversi dispositivi.

Particolarmente adatta per dispositivi alimentari a elevato consumo energetico come piccoli asciugacapelli, bollitori, macchine da caffè, coperte elettriche e persino riscaldatori, la nuovissima AC70 di BLUETTI si presenta come la soluzione ideale per il campeggio, la vita in furgone e le attività all’aperto.

Inoltre, si configura come un potente alleato per la vita off-grid, in caso di blackout o per ridurre significativamente i consumi energetici forniti dalla rete elettrica, specialmente se utilizzato in combinazione con un pannello solare.

La modalità innovativa Power Lifting, attivabile direttamente tramite app, consente di gestire carichi ad alta potenza fino a 2.000 W, eliminando le preoccupazioni legate a fastidiose interruzioni di corrente causate da elettrodomestici troppo numerosi in funzione.

Potenza compatta per un viaggio senza limiti

La ricarica dell’AC70 è flessibile, potendo avvenire da presa di corrente, pannello solare, generatore o in auto. Grazie al cavo di ricarica Turbo da 850W, la power station raggiunge l’80% della carica in soli 45 minuti, completando la carica in 1 ora e mezza.

Inoltre, l‘ingresso solare integrato, con supporto fino a 500W, consente di ricaricare la batteria con energia pulita e gratuita in sole due ore di esposizione al sole. Per un’autonomia ulteriormente prolungata, la centrale si abbina perfettamente alle batterie di espansione BLUETTI B80 (806Wh), B230 (2.048Wh) e B300 (3.072Wh).

Un design compatto e dalle dimensioni ridotte al minimo (31,4 x 20,9 x 25,5 cm) consentono alla power station di trovare spazio facilmente anche in un bagagliaio già carico per un week end lontano da stress e inquinamento. Con soli 10,2 kg di peso e una robusta maniglia integrata, la portabilità è agevolata, permettendo il trasporto con una sola mano.

Inoltre, AC70 garantisce un divertimento all’aria aperta prolungato, con tempi rapidi di pit-stop per la ricarica e la possibilità di fare rifornimento di energia direttamente dalla presa accendisigari del veicolo in viaggio. I tempi di autonomia sono un vantaggio significativo per chi desidera utilizzare dispositivi elettronici anche quando è fuori dalla routine quotidiana.

Ad esempio, con una singola ricarica completa, l’AC70 può alimentare un drone da 40 W per 17 volte, un laptop da 65 W per 10 volte e un telefono da 10 W per ben 61 volte. La tecnologia della batteria al litio ferro fosfato (LiFePO₄) assicura una lunga durata grazie al sistema di gestione intelligente (BMS) che previene danni, consentendo alla power station di mantenere l’80% della sua capacità originale anche dopo 2.500 cicli di ricarica.

Per massimizzare l’esperienza dell’utente, l’AC70 è dotato di un display intelligente che mostra in tempo reale la potenza di carica/scarica, il livello della batteria, il tempo rimanente e gli allarmi di guasto. Queste informazioni sono accessibili anche tramite l’app BLUETTI, consentendo il monitoraggio e il controllo a distanza.

Il pannello frontale, retroilluminato, presenta 7 prese di collegamento.

L’AC70 sarà lanciata il 24 novembre con un prezzo di lancio di 599€ in occasione del Black Friday e sarà disponibile ufficialmente per l’acquisto a partire dal 12 dicembre.

Offre alimentazione sostenibile, backup affidabile e indipendenza dalla rete elettrica, permettendo di vivere all’aria aperta senza compromessi e di contare su uno stoccaggio extra di energia anche a casa.

