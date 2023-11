The Miracle Club, il trailer del film con Maggie Smith

La storia di tre amiche irlandesi, alla ricerca di una svolta nella loro vita. Rilasciato il trailer di The Miracle Club, al cinema dal 4 gennaio

Europictures ha rilasciato il trailer di The Miracle Club, in arrivo nei cinema a partire da gennaio con un cast d’eccezione e la regia di Thaddeus O’Sullivan. The Miracle Club è una storia di amicizia e di sogni da inseguire. La ricerca della felicità, indipendentemente dall’età che si ha quando essa si raggiunge. The Miracle Club, mette in scena una comedy drama. Sullo sfondo di Dublino nel 1967, con protagoniste tre amiche che fanno parte di tre diverse generazioni e che hanno avuto nella vita speranze e aspettative differenti, ma accomunante dalla propria provenienza della working class.

La trama di The Miracle Club che vediamo nel trailer

Lily, interpretata da Maggie Smith, Eileen con il volto di Kathy Bates e Agnes O’ Casey nei panni di Dolly, vivono la propria quotidianità guidate dalla propria fede cattolica, l’amicizia e lo spirito di unione. Alla ricerca di un po’ di libertà e per spezzare un po’ la propria routine domestica le tre amiche decidono di partire in pellegrinaggio per Lourdes. Questo pellegrinaggio è, in realtà, un viaggio molto desiderato dalle tre donne. Tuttavia, proprio mentre il terzetto inizia a mettersi in viaggio per la tanto desiderata Lourdes, arriva a destabilizzare il loro equilibrio una quarta amica, che viene da molto lontano. Si tratta di Chrissie, interpretata da Laura Linney. Il film arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 4 gennaio distribuito da Europictures diretto da Thaddeus O’Sullivan, con un cast di vere fuoriclasse.

E voi siete incuriositi dal trailer di The Miracle Club? Andrete a vederlo a gennaio? Scrivetecelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

