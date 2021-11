Rumor: svelati i giochi gratis del Plus di dicembre con un leak

Immancabile appuntamento mensile con il leak dei giochi gratis del PlayStation Plus del mese di dicembre: scopriamo insieme quali sono i rumoreggiati titoli gratuiti di Sony per i suoi abbonati

Sebbene sia ben noto, considerando che l’ha dichiarato la stessa Sony nel mese di Agosto, che gli abbonati al servizio del PlayStation Plus siano in calo, è innegabile quanto sia ancora forte l’attaccamento dei videogiocatori al brand. Anche se, ad onor del vero, anche le previsioni di Microsoft per Xbox Game Pass sono state disattese, pur essendo il servizio della casa di Redmond inopinabilmente incredibile, se si considera la spesa esigua e la possibilità di giocare le esclusive di pregio sin dal day one in modo completamente gratuito. Comunque, lasciando da parte discorsi fatti e rifatti, ci siamo: è il momento del leak.

Ormai da diversi mesi, non si sa per quale congiunzione astrale, i giochi gratis del PlayStation Plus del mese successivo vengono svelati in anticipo da un leak di qualche sorta. E per il quarto mese di fila, è Billbill-kun tramite Dealabs a rivelarli con un anticipo sicuramente non epocale, ma abbastanza da rendere la successiva conferma di Sony non molto degna di nota. Prima di vedere insieme quali sono i giochi gratis del prossimo mese, vi ricordiamo che oggi è il Black Friday e potete acquistare un abbonamento annuale al PlayStation Plus tramite Amazon ad un prezzo decisamente ridotto. Qui tutti i dettagli!

Anche questo mese un leak ha svelato in anticipo i giochi gratis del Plus di dicembre: scopriamoli insieme

Stando al leaker, gli abbonati al Plus del mese di dicembre potranno riscattare Godfall Challenger Edition (PS5/PS4), Mortal Shell (PS4) e Lego DC Super-Villains (PS4). Se vi steste chiedendo che cos’è la Challenger Edition di Godfall, lo stiamo facendo anche noi. A quanto pare è un’edizione del gioco non ancora annunciata e che, presumibilmente, verrà confermata quando lo saranno anche i giochi del Plus. Rimaniamo in attesa dell’ovvio.

Ed eccoci qua, nuovo mese nuovo leak, anche per dicembre sappiamo in anticipo quali saranno i giochi gratis del PlayStation Plus. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!